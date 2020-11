Hellpoint, le style d’action RPG Âmes sombres développement par Jeux de berceau et publié par tinyBuild, atteindra la nouvelle génération, tant pour Playstation 5 comme pour Xbox série x, comme le rapporte Gematsu.

Cette version proposera une résolution plus élevée, des temps de chargement plus courts et deux modes visuels: Mode Performance avec 4K dynamique et 60 FPS (images par seconde) et le Mode qualité avec 4K natif et 30 FPS pour PS5 et Xbox Series X. Il le fera comme une mise à niveau gratuite des versions de Playstation 4 Oui Xbox One pour tous ceux qui les possèdent. Cependant, il n’arrivera qu’en 2021 via un patch, mais les joueurs pourront toujours jouer à Hellpoint grâce à la rétrocompatibilité des deux plates-formes.

Hellpoint est actuellement disponible pour Playstation 4 et Xbox One et pour PC, Mac Oui Linus à travers de Vapeur. Ce même mois de novembre sera mis en vente au format physique pour PS4 et Commutateur Nintendo (et le même jour également en digital pour cette plateforme). Les jeux du genre Soulslike sont toujours très présents grâce à la récente mise à jour de Sekiro: les ombres meurent deux fois ou la sortie prochaine du remake de Demons Souls pour PS5.