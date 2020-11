Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Dans le dernier jeu de la trilogie, Geralt de Rivia il a la possibilité de coucher avec beaucoup de femmes, mais il n’y en a que deux dont il est amoureux. Le premier est Yennefer de Vengerberg, une sorcière glaciale avec une histoire compliquée de plusieurs siècles avec le sorcier. L’autre femme est Triss Merigold, une sorcière imprudente et dure, mais gentille, qui, à bien des égards, est le contraire de Yennefer. Dans The Witcher 3: Chasse sauvage, on vous fait choisir entre ces deux femmes, vous pouvez choisir les deux ou ni l’une ni l’autre.

Tu peux lire: La Xbox Series X / S bat des records et devient le plus grand lancement de l’histoire de la Xbox[/i]

À partir de cette décision, divers arguments sont développés pour le jeu, de sorte que le débat sur la meilleure option pour Geralt est quelque chose sur lequel les joueurs ne sont pas d’accord. Mais quelle meilleure opinion que celle de quelqu’un qui vit dans sa peau la vie du sorcier?

bien Henry Cavill a révélé qu’il était l’équipe Yennefer et l’accompagnait toujours Le sorceleur 3, l’acteur explique que même s’il y a un élément «très fort» dans la relation du personnage avec Triss, ce qu’il partage avec Yennefer est le véritable amour, c’est pourquoi le sorcier lui revient toujours.

La série de Netflix Il est beaucoup plus inspiré par les livres que par le jeu, il est donc normal que Cavill ressente un lien plus fort avec Yennefer, car c’est celui qui montre le plus son amour dans le roman original.

L’interview complète ici:

[i]Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord