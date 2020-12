Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’acteur à travers les réseaux sociaux a décidé de partager son nouveau PC avec le monde, l’image partagée sur Instagram nous montre l’acteur avec son tout nouveau PC avec une carte graphique NVIDIA RTX 3090 en attente d’être installé. Et c’est qu’il y a quelques jours, l’acteur a subi une blessure lors du tournage de la deuxième saison de The Witcher, donc l’acteur doit récupérer à la maison jusqu’à nouvel ordre et comme on peut le voir, il le fait de la meilleure façon possible, profitant de ses jeux vidéo avec l’une des cartes graphiques les plus puissantes du moment.

Tu peux lire: Milla Jovovich aimerait à nouveau faire des films Resident Evil

L’acteur a été blessé il y a quelques jours à peine en raison d’une scène de combat dans The Witcher, où il aurait subi des dommages à la jambe, pour lesquels il a été contraint de se retirer du tournage jusqu’à ce qu’il soit à nouveau en forme. Cela ne signifie pas que le tournage de The Witcher est arrêté, puisque la série continue son développement dans des scènes dans lesquelles Geralt of Rivia n’apparaît pas ou en post-production avec des scènes déjà enregistrées.

Henry Cavill a réussi à gagner le cœur de la communauté des joueurs au fil du temps et non seulement à cause de son excellent jeu de rôle Geralt de Rivia, mais aussi parce que nous l’avons vu créer son propre PC Gaming, parler de jeux dans diverses interviews et exprimer son penchant pour World of Warcraft. Petit à petit, l’acteur a montré qu’il était l’un de nous: un joueur.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord