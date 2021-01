L’une des préoccupations des utilisateurs est l’espace sur leur smartphone. Il est vrai que de plus en plus de fabricants proposent plus d’options pour ajouter plus de gigaoctets au terminal, mais avec plus de résolution dans les caméras et l’espace occupé par les applications, il n’est pas étonnant que l’espace diminue. Mais dans Google, ils ont une idée pour Android 12 vous aide à économiser de l’espace sans supprimer d’applications.

La nouvelle astuce d’Android 12 pour économiser de l’espace

Applications, fichiers, photos, vidéos, données de cache … ils ont tous une chose en commun et c’est qu’ils prennent de la place dans le stockage de votre mobile. Au final, le stockage constant de ceux-ci peut conduire à une occupation complète de la section du disque dur. Mais selon les développeurs XDA de Mountain View, ils travaillent pour gratter des concerts supplémentaires.

Il s’avère que la nouvelle fonction de Android 12 consiste à économiser de l’espace au moyen d’un système d’hibernation. De la même manière que votre ordinateur, le système détecte les applications inactives et les laisse dans quelque chose de plus que l’arrière-plan. Autrement dit, ils sont complètement désactivés, incapables de générer plus de données et, par conséquent, il n’y aura pas besoin de s’inquiéter de leur activité.

Ce qui n’est pas clair, c’est si cette action sera effectuée directement par le système d’exploitation ou si, au contraire, il aura une activation manuelle. C’est ce que nous ne savons toujours pas, mais il faudra sûrement attendre pour en savoir plus sur cette fonctionnalité et son fonctionnement. Le verrons-nous au prochain salon des développeurs?

La meilleure option: Desisntalarlas

Il semble que ceux de Mountain View a des projets futurs pour le nouveau système d’exploitation mobile. Avoir un système qui réduit l’espace des applications sans les désinstaller est intéressant, bien que jusqu’à un certain point. En fin de compte, le mieux est de les supprimer immédiatement car cela économisera vraiment de l’espace.