Si vous êtes fan de Bayonetta, alors vous savez que cela fait longtemps depuis la dernière mise à jour officielle du troisième volet du jeu d’action créé par Platinum Games. Bayonetta 3 est développé exclusivement pour l’hybride Nintendo et, comme il n’a pas encore de date de sortie, de nombreux fans sont impatients de connaître plus de détails sur ce qui va arriver.

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Bayonetta 3 en 2021, ils pourraient avoir de la chance. Grâce à une récente interview au Japon, Hideki Kamiya, le père de la franchise, a été interrogé sur le jeu. Bien qu’il n’ait pas précisé beaucoup de détails, il est certain que nous obtiendrons plus d’informations sur la troisième tranche de Platinum Games à tout moment cette année.

Bayonetta 3 | Nintendo

«Nous avons travaillé sur de nouvelles choses comme Bayonetta 3, pas que je puisse en dire beaucoup… Mais j’espère que nous pourrons donner des informations au cours de l’année et également donner des détails sur certains projets non annoncés. Je ne sais pas si je peux dire cela, mais je l’ai quand même dit. […] J’essaye de faire beaucoup de choses cette année… Gardez un œil sur nous. J’espère apporter un certain battage médiatique à cette industrie », commente Kamiya.

Selon certaines fuites, Bayonetta 3 devrait être lancé en 2021 et la date de sortie sera présentée dans un futur Nintendo Direct. Cependant, il faudra attendre les nouvelles officielles du Big N pour voir ce que cette nouvelle année nous apportera dans le paysage du catalogue de jeux.