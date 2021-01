Hideki Kamiya a fait une déclaration sur le troisième volet de Bayonetta 3

Bayonetta 3 est en préparation depuis un certain temps, mais PlatinumGames n’a encore rien révélé à propos de cette exclusivité Switch. ** Le créateur de la série Hideki Kamiya ** a également gardé le silence, disant aux fans ces dernières années comment le développement “ va bien ” et ne vous inquiétez pas, maintenant a rompu son silence avec de nouvelles déclarations.

Il y aura des nouvelles de la sorcière en 2021

Dans une récente conférence sur l’une des émissions des Hamster’s Arcade Archives, Kamiya a fait référence à Bayonetta 3 lorsqu’on lui a demandé ce que PlatinumGames avait fait ces derniers temps. Voici ce qu’il avait à dire, grâce à une traduction de Nintendo Everything:

“Nous avons travaillé sur de nouvelles choses comme Bayonetta 3, pas que je puisse en dire trop … mais j’espère que nous pourrons vous donner une mise à jour au cours de l’année.”

Il a poursuivi en mentionnant d’autres «projets inopinés» dans le but «d’apporter un certain battage médiatique» à l’industrie, nous supposons donc qu’il ne fait pas référence au projet GG déjà révélé, une autre version à venir, qui fait partie d’une trilogie de héros contenant Viewtiful Joe et The Wonderful 101.

Et donnez également des mises à jour sur certains projets plus inopinés. Je ne sais pas si je peux dire cela, mais je l’ai quand même dit. Le fait est que j’essaye de faire beaucoup de choses cette année… Gardez un œil sur nous. J’espère apporter une certaine publicité à cette industrie.

Savoir plus: Kamiya garantit que Bayonetta 3 n’est pas annulé

Le troisième volet de la sorcière Bayonetta est un jeu PlatinumGames que nous devons affronter contre toutes sortes d’ennemis en utilisant des attaques de mêlée et également à distance à l’aide d’armes à feu. Bayonetta 3 a été annoncé en décembre 2017 et pour l’instant il n’a pas de date de sortie. C’est plus, les développeurs n’ont pas dévoilé l’histoire de ce nouvel opus.