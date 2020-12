Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le dernier jeu vidéo de Hideo Kojima, Death Stranding, a fait ses débuts il y a un peu plus d’un an et a attiré l’attention du grand nombre de célébrités qui y sont apparues en tant qu’invités. Cyberpunk 2077 sera en vente très prochainement et, comme Death Stranding, il aura de nombreux invités. Certains médias ont déjà eu l’occasion de jouer le titre et ont découvert que l’une de ces célébrités invitées est Hideo Kojima.

Comme son nom l’indique, Cyberpunk 2077 aura ce genre de science-fiction dans lequel beaucoup de ses idéaux peuvent être vus dans notre société actuelle. Hideo Kojima est reconnu pour son travail sur l’expression des émotions à travers des jeux vidéo de genres variés, qui pourraient avoir un thème digne d’une société cyberpunk et CD Projekt RED n’a pas manqué l’occasion d’inviter le développeur dans l’univers du jeu.

Vous vous souvenez peut-être que lors de l’E3 2019, Hideo Kojima a profité de sa visite à l’événement pour faire le tour du stand d’exposition CD Projekt RED et monter à bord de la belle moto Kusanagi. Il y a quelques mois, nous vous avons dit que le développeur polonais avait partagé une image intéressante pour célébrer la première de Death Stranding sur PC, qui a attiré l’attention pour avoir montré à quoi ressemblerait la création dans le monde de Cyberpunk 2077, mais jusqu’à présent, cela n’avait pas été confirmé. présence en elle. Mais aujourd’hui, il a été révélé que c’est précisément avec ce design que Kojima apparaît dans le jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: vous pouvez maintenant télécharger Cyberpunk 2077 à l’avance sur PC.

Vous pouvez discuter avec la version cyberpunk de Kojima

Comme le rapporte PCGamesN, qui était déjà en mesure de tester le titre, le développeur principal de Kojima Productions peut être vu en mission dans le jeu. Plus précisément, la création apparaît dans l’une des multiples barres du titre. Selon les informations, Kojima est situé dans une section d’un centre de loisirs au niveau de l’entreprise parlant aux membres de la même classe.

La version virtuelle de Kojima dans le jeu s’appelle Oshima – une autre façon de prononcer Kojima – qui dispose d’une équipe de recherche à Tokyo chargée de capturer les émotions naturelles des gens. Vous saurez que c’est lui car son visage ressemble beaucoup à celui du créateur, à part qu’il parle japonais. Selon PCGamesN, même le développeur posera quelques questions au joueur.

Il faut savoir que Cyberpunk 2077 compte également d’autres célébrités, comme des créateurs de contenu comme Alanah Pearce ou encore Elon Musk, à la tête de SpaceX. Ainsi, lorsque vous jouez à Cyberpunk 2077, vous aurez plusieurs surprises si vous faites attention à votre environnement.

Image via PCGamesN

Vous attendiez-vous à ce que la création japonaise soit invitée dans le jeu? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous prévoyez de jouer à Cyberpunk 2077 dès qu’il sera disponible, sachez qu’il sera nécessaire d’installer une mise à jour un peu lourde, vous devrez donc attendre plusieurs minutes de plus pour commencer à y jouer.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts jeudi prochain, le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. La version PlayStation 5 et Xbox Series X | S est déjà confirmée, ce que vous pouvez obtenir sans frais supplémentaires si vous disposez des versions des consoles précédentes. Si vous souhaitez en savoir plus sur Cyberpunk 2077, nous vous invitons à visiter sa fiche.

