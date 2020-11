Les récompenses de Search Engine Land et des US Search Awards couronnent une année record pour l’agence de marketing numérique.

HigherVisibility a reçu deux prix d’agence de référencement de l’année au mois d’octobre : Agence SEO de l’année par Search Engine Land, et la meilleure grande agence SEO Paris par les US Search Awards. Ces prix sont décernés par des professionnels du secteur et des pairs et mettent en lumière les entreprises et les campagnes les plus performantes dans le domaine du référencement.

“Gagner les prix les plus respectés de notre secteur dans une période aussi difficile témoigne du travail acharné que notre équipe accomplit pour nos clients”, a déclaré Scott Langdon, associé directeur. “Nous ne pourrions pas être plus fiers de notre personnel et nous sommes reconnaissants aux clients qui nous ont fait confiance”.

Les US Search Awards ont été décernés par un vaste panel de juges qui ont examiné les finalistes. HigherVisibility a devancé une liste de six autres finalistes pour remporter le prix. Kevin Gibbons, le PDG de Re : signal et le juge qui a remis le prix, a cité les “excellents résultats de HigherVisibility, tant pour les clients que pour leur propre croissance” comme étant les raisons de leur victoire.

Le jury de Search Engine Land comprenait un grand nombre de leurs meilleurs rédacteurs en chef, ainsi qu’un groupe de professionnels du marketing spécialisés dans divers domaines. Les prix de Search Engine Land – appelés les plus hautes distinctions du Search Marketing – récompensent les membres de la communauté du search marketing qui ont atteint l’excellence dans leurs campagnes de recherche organique et payante ainsi que dans la recherche en général.

Ce n’est pas la première fois que HigherVisibility est nommée agence de référencement de l’année par Search Engine Land ; elle a également remporté ce prix en 2017, ce qui fait d’elle la double lauréate de ce prix.