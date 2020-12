Hinata de Naruto a déjà le cosplay de Noël qu'elle mérite

Voici à quoi ressemblerait Hinata dans une spéciale de décembre

La Noël est arrivé et vos personnages préférés le savent très bien. Par conséquent, ils parviennent à mettre en évidence s’habiller selon l’occasion et même les franchisés se chargent de sortir leur spécial de décembre, de cette façon ils peuvent honorez la tradition et faites de votre journée avec de nouveaux produits. Cependant, les adeptes préfèrent créer leur propre Adaptations de leurs personnages sur le thème de Noël.

Savoir plus: Trouvez Naruto, Sasuke et Sakura dans la vraie vie et vous ne voudrez pas les imaginer autrement

Et l’un des personnages qui ont eu une plus grande présence dans la communauté des fans de Naruto a été Hinata, car ce suiveur a pris la décision de faire un cosplay comme kunoichi Hinata dans une tenue de Noël que vous ne pouvez pas manquer.

Le meilleur cosplay que vous pouvez voir de Hinata ce Noël

Ci-dessous, vous pouvez voir une photo partagée par un utilisateur de la plateforme Reddit, qui montre le personnification parfaite de la belle Hinata accompagné d’un tenue de Noël classique.

Thais comme Hinata de cosplaygirls

Dans l’image est montre le cosplay dans une robe rouge avec une bordure blanche et le chapeau de Noël particulier, vous pouvez clairement voir les cheveux longs et bleutés ainsi que les yeux blancs, quelque chose de très caractéristique du personnage original. Si vous avez aimé ce cosplay, vous pourrez peut-être apprécier une autre représentation spectaculaire de Hinata de Naruto avec un thème d’Halloween.

Comment avez-vous aimé la version de Noël de Hinata?

Image vedette | Pngimage

Autres objets Naruto que vous aimerez