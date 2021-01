Personne ne sait que Microsoft met beaucoup d’efforts équipez votre navigateur Edge Chromium avec autant de fonctions que possible. À mon avis, et je l’ai déjà dit il y a quelques jours, je pense que Microsoft fait un excellent travail (même si aussi avec quelques mésaventures, que nous ne devrions pas ignorer non plus), et chaque jour je me sens plus enclin à commencer à utiliser Edge Chromium d’une manière un peu plus courante. Peut-être pas en tant que navigateur principal, mais en tant que navigateur secondaire (même si cela me ferait honte de déplacer Opera de cette position).

Une chose que j’apprécie vraiment à propos des navigateurs Web est qu’ils m’offrent des fonctionnalités de synchronisation. Je me souviens encore des fois où, lorsque vous utilisiez plus d’un appareil pour vous connecter à Internet, vous deviez reproduire tous les éléments de chacun d’eux. Quelque chose qui, par exemple, dans le cas des favoris, était singulièrement ennuyeux, et cela dans d’autres, comme avec l’histoire, était directement impossible. Google Chrome a fait de grands progrès à cet égard, car Aujourd’hui, pratiquement tous les navigateurs essaient d’offrir une expérience raisonnablement unifiée.

Le dernier développement à cet égard par Microsoft est commencer à afficher dans Edge Chromium la synchronisation de l’historique et des onglets ouverts à chaque instant. D’après ce qu’ils indiquent dans Windows Latest et j’ai pu vérifier, oui, le déploiement de cette nouvelle fonction est progressif, ce qui peut être dû à deux raisons possibles:

Microsoft exécute une sorte de test A / B pour vérifier le fonctionnement des onglets ouverts et la synchronisation de l’historique dans Edge Chromium. Cette possibilité a du sens si les responsables n’ont toujours pas toutes les garanties de savoir si son fonctionnement sera optimal dans tous les cas. Nous parlons d’une fonction dans laquelle Microsoft devra provisionner et déployer l’infrastructure cloud nécessaire à son fonctionnement. Ainsi, il est possible que ce processus soit effectué progressivement, en évaluant l’utilisation et, par conséquent, l’infrastructure a besoin de gérer les nouvelles fonctions, et que, par conséquent, la fonction atteigne progressivement de nouveaux utilisateurs. .

Un aspect important est que la version d’Edge Chromium qui a commencé à recevoir cette fonction est stable (Cela a commencé à être vu dans Edge Chromium Canary en octobre), ce qui a ajouté au fait que Microsoft n’a pas ajouté de fonctions pour collecter des commentaires sur la fonction pour les utilisateurs qui l’ont déjà, me fait personnellement réfléchir davantage à la deuxième possibilité ou, pour être plus exact, dans une combinaison des deux, et pas tant que ce n’est que le premier.