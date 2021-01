Il l’agent 47 est un favori pour de nombreux joueurs. Après tout, il est un grand mordu d’action et n’a pas peur d’utiliser ses meilleures techniques pour éliminer tout ennemi qui croise son chemin, même s’il est très clair sur ses objectifs. Mais cet agent approche de sa grande finale avec le troisième épisode, que nous pouvons prévoir que ce sera totalement excitant.

Avec une proposition prometteuse en cours, l’équipe d’IO Interactive a souhaité accueillir la nouvelle année en montrant un peu plus de leur proposition. Et non, cela ne se limite pas à une simple bande-annonce montrant les lieux et un peu de leur histoire, mais ils ont opté pour quelque chose de beaucoup plus intéressant pour les joueurs basé sur la présentation de l’action du jeu avec un gameplay qui nous montre le début de la première mission du jeu à Dubaï.

Bien sûr, nous vous prévenons que ce que nous pouvons voir dans cette bande-annonce a été capturé sur PC, pour le moment sans rien montrer de ce qui va venir avec la version console. Mais ce que nous savons clairement, c’est que nous sommes confrontés à une proposition dans laquelle il n’y aura pas de pénurie de PNJ donner vie à la proposition comme un protagoniste prêt à pénétrer dans les lieux même s’il doit effectuer des mouvements dangereux pour le faire.

Ce qui ressort le plus à propos de Hitman 3, c’est qu’il montre un niveau graphique puissant qui rendra l’aventure vraiment réaliste et qui a donné envie à beaucoup de voir un peu plus le travail. Mais, pour le moment, il faudra attendre un peu plus longtemps puisque ce sera le 20 janvier de cette année quand Hitman 3 arrive sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.