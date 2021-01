L’existence de Hitman 3 a été confirmé en août 2020. Il s’agit d’un nouvel opus pour l’agent 47 auquel, heureusement, nous pouvons jouer du début à la fin avec le casque de réalité virtuelle. Cela a été confirmé par IO Interactive, la société en charge de son développement et qui n’hésite pas depuis le début de l’année à partager de nouvelles données pour nous surprendre avec son grand jeu.

Bien que l’autre jour nous ayons pu connaître l’action de ce travail avec un petit gameplay, maintenant il est temps de voir l’action de Hitman 3 avec la réalité virtuelle faisant l’une de ses grandes merveilles. Bien sûr, un mode accessible uniquement aux joueurs chanceux de PlayStation qui ont le casque de réalité virtuelle en leur possession, comme l’a mentionné l’étude.

Hitman 3 | IO Interactive

La meilleure chose à propos de cette proposition est que nous pourrons prendre les devants dans cette aventure, sentir que nous sommes ceux On se met dans la peau de l’agent 47. De cette façon, nous aurons l’occasion de profiter d’une histoire sans égal avec un gameplay qui ne laissera aucun joueur indifférent. Une proposition qui, sans aucun doute, est complète et plus que satisfaisante.

En attendant, nous vous rappelons que Hitman 3 sera disponible à partir du 20 janvier PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Un titre qui, avec ses prédécesseurs, nous permettra de profiter de sa grande action également en réalité virtuelle, nous donnant ainsi une plus grande liberté face à chacune des propositions présentes dans le jeu.