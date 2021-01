IO Interactive a montré le premier gameplay d’Hitman 3

Hitman 3 sera l’un des jeux vidéo les plus attendus pour commencer 2021, et c’est qu’après l’excellent travail d’IO Interactive avec Hitman 2, nombreux sont ceux qui attendent de grandes choses de ce nouvel opus de la franchise. Bien qu’il y ait aussi un autre projet en cours: comme le jeu James Bond déjà annoncé de la même société, IO Interactive a voulu s’assurer que pour l’instant personne n’oublie le nouveau chapitre de l’agent 47.

Nouvelle vidéo du gameplay de l’Agent 47

Le studio souhaitait partager une démo de cinq minutes du gameplay d’Hitman 3 sur la chaîne YouTube Game Informer qui nous emmène à la première mission située à Dubaï:

Dans cette première mission, l’agent 47 nous emmènera dans l’une des régions les plus riches du monde: les Émirats arabes unis, en particulier la ville de Dubaï. Également, cette fois, nous devons infiltrer «le plus haut bâtiment du monde», qui reçoit le nom commun de «Le Sceptre». En cela, nous devrons trouver deux objectifs différents à tuer et, en toute logique, la furtivité sera absolument nécessaire pour pouvoir mettre fin aux deux.

Dans le gameplay, nous pouvons voir quelles seront certaines des forces de Hitman 3 et l’un des mots d’ordre sera: la furtivité. En particulier, nous traiterons de l’aspect de l’infiltration; dans le gameplay, nous pouvons voir l’agent 47 accéder au bâtiment depuis une plate-forme extérieure, piratant furtivement une fenêtre en utilisant l’un de ses gadgets et devenant plus tard une partie du groupe d’invités comme un de plus. Cette séquence sera donc la clé du jeu pour aborder les objectifs de la mission.

Hitman 3 sera disponible à partir du 20 janvier 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia. Les joueurs qui achètent la version numérique de Hitman 3 sur PS4 et Xbox One se verront garantir une mise à niveau gratuite vers les versions PS5 et Xbox Series