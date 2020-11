Le jeu vidéo IO Interactive prépare son lancement sur PC et consoles en janvier 2021.

Par Alberto Pastor / Mis à jour le 24 novembre 2020, 15:42 12 commentaires

Il y a quelques jours, l’équipe de IO Interactive a confirmé qu’il travaillait sur un nouveau jeu vidéo James Bond, mais il ne faut pas oublier que ce studio vétéran est sur le point de sortir un autre jeu de James Bond dans les magasins du monde entier. action et furtivité que nous ne pouvons pas perdre de vue. Justement, un nouveau trailer pour Hitman 3 a été publié qui sert à découvrir l’un des scénarios que nous visiterons pendant l’action: le ville chinoise de chongqing.

Avec des néons partout, des boutiques et des stands de street food, la ville de Chongqing “est aussi une destination idéale pour montrer les améliorations de la technologie graphique Hitman III”, rapporte l’équipe IO Interactive, qui prend courage dans la résolution 4K et 60FPS qui montrera son nouveau jeu d’action et d’infiltration, avec une prise en charge complète de la technologie HDR sur les PC et les consoles de nouvelle génération.

Avec Glacier Engine, Hitman 3 regardera, entendra et jouera beaucoup mieux IO Interactive“Propulsé par la technologie propriétaire d’IO Interactive connue sous le nom de Glacier Engine, Hitman 3 aura une apparence, une écoute et un jeu bien meilleurs avec des effets d’éclairage, de réflexion, d’animation et d’intelligence artificielle améliorés”, poursuivent les auteurs de Kane & Lych. Chongqing montre également les effets de l’eau, avec un pluie détail qui tombe sur l’agent 47 alors que ses vêtements se mouillent. “Un autre point intéressant du nouveau jeu Hitman est qu’il nous permettra d’exporter les données de sauvegarde du chapitre précédent de la saga, donc nous aurons plus de 20 scénarios qui en bénéficieront de toutes les avancées technologiques et améliorations du prometteur Hitman 3. Récemment, l’étude a confirmé que le raytracing de Hitman 3 arrivera sur PC après son lancement, nous pouvons donc nous attendre à des améliorations visuelles encore plus importantes.

Avec sa date de sortie en janvier 2021, il y a quelques jours, il a également été confirmé que Hitman 3 sera publié sur Nintendo Switch via le jeu en nuage, de sorte que l’agent 47 pourra montrer ses compétences d’assassin professionnel sur toutes les plateformes.

En savoir plus: IO Interactive et Hitman 3.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');