Le nouvel opus de la saga sera compatible avec PlayStation VR et IO Interactive a montré de nouvelles scènes de jeu.

Il reste très peu de jours avant l’arrivée d’Hitman 3, qui clôturera la trilogie d’aventures le mettant en vedette Agent 47 remplir sa tâche d’éliminer les cibles qui lui sont confiées de différentes manières, et utiliser toutes sortes d’astuces pour se faufiler sans être vu. En fait, le jeu comprendra des raccourcis pour des raccourcis pour faciliter la répétition des missions et pour pouvoir essayer différentes façons de résoudre chacune d’elles.

Hitman 3 arrive le 20 janvier, étant l’un des premiers AAA de l’annéeMais l’une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes de Hitman 3 est la compatibilité avec le realité virtuel. IO Interactive a publié une nouvelle vidéo du jeu dans laquelle il nous montre le travail en action à travers PS VR. De cette façon, nous pouvons avoir une idée de ce à quoi ressemble le jeu du point de vue du tueur principal. Ainsi, comme on peut le voir dans la bande-annonce qui se trouve sur ces lignes, la composante immersive est augmentée.

Les responsables soulignent que, grâce à la réalité virtuelle, nous nous immergerons dans un monde vivant et bouleversant qui est “rempli de personnages intéressants, de secrets et d’opportunités”, en s’assurant que rien de similaire n’a jamais été expérimenté. Il faudra attendre quelques jours pour voir le résultat, mais qu’une saga aussi importante du secteur de la marche pour offrir sa propre vision VR est un signe que ce marché est en croissance considérable.

En attendant ce que Hitman 3 peut offrir, tant dans sa proposition originale qu’en VR, nous vous rappelons que le jeu sera disponible dès le prochain 20 janvier Sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S, PC, Stadia et plus tard, il aura une version pour Nintendo Switch via le jeu en nuage.

