Au fil des années, les joueurs ont pu profiter de toutes sortes de propositions présentes dans Hitman. La trilogie interactive IO Il a marqué un avant et un après pour les joueurs à bien des égards. En fait, la manière dont il cherche que, même avec une mission fixe, nous devons être ceux qui cherchent le moyen de l’accomplir est encore frappante. Tous avec des chemins différents à suivre.

Par conséquent, la fin de cette grande histoire est plus qu’intéressante. Et avec une sortie aussi proche prévue pour le 20 février, il est temps pour l’entreprise de présenter une nouvelle bande-annonce. L’action, le drame et certains des ennemis que nous devrons éliminer ne sont rien de plus que de petites parties de tout ce qui compose vraiment ce grand jeu.

Hitman 3 | IO Interactive

Une fois de plus, l’agent est clair et sait qu’il a des missions à accomplir. Bien sûr, rien ne sera aussi simple qu’il y paraît, mais vous devrez trouver comment ne pas être reconnu dans toutes sortes d’endroits. Pensez-vous pouvoir infiltrer un endroit plein de sécurité pour éliminer votre cible? L’agent ne doute pas de sa capacité et est sûr de pouvoir y faire face.

Bien sûr, ce n’est qu’une petite partie de toute l’action que comprend ce grand travail. En fait, nous sommes sûrs que les joueurs pourront profiter d’une excellente proposition dans laquelle nous pourrons mettre nos compétences à l’épreuve à partir du 20 janvier de cette année en PC, Stadia, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5.