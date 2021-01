Le tueur de codes-barres reviendra clôturant sa trilogie d’aventure le 20 janvier.

Il reste très peu de choses à Hitman 3 pour arriver dans les magasins, étant l’un des premiers jeux majeurs de 2021 à arriver. La livraison mettra fin à la saga qui a été relancée en 2015, et dont la livraison mettra fin aux aventures le mettant en vedette Agent 47. Maintenant, quelques jours après son lancement, IO Interactive a révélé les six endroits que nous visiterons dans le jeu. Si vous voulez garder le mystère, peut-être que ce qui suit est divulgacher.

Les créateurs de Hitman 3 promettent une fin dramatique pour clôturer la trilogieSelon les responsables du jeu, chaque lieu a été créé pour offrir un “gameplay unique et mémorable”, et ils promettent qu’il en sera ainsi “de la première mission dans le plus haut bâtiment du monde, à épilogue dramatique qui mettra fin à la trilogie. “En cours de route, nous visiterons les lieux de Dubai (Émirats Arabes), Dartmoor (Royaume-Uni), Berlin (Allemagne), Chongqing (Chine), Mendoza (Argentine) et Montagnes carpates (Roumanie). Vous pouvez voir les images ci-dessous.

Hitman 3 sera disponible prochainement 20 janvier sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC (exclusivement sur Epic Games Store) et Google Stadia. Nous avons également récemment vu à quoi ressemble le jeu en tirant parti de ses fonctionnalités dans PS VR.

En savoir plus: Hitman 3 et IO Interactive.

