Lors de la présentation officielle de STADIA, Google a souligné son potentiel à proposer une expérience interactive qui va de pair avec la tendance du streaming et les millions de fans qui suivent les créateurs de contenu. À ce moment-là, nous avons vu comment, à travers son lien avec YouTube, le service invitait l’utilisateur à passer immédiatement à l’action ou la possibilité qu’un streamer ou tout utilisateur ait joué une mission et que leur statut et leur niveau étaient disponible pour les téléspectateurs. Eh bien, le second est sur le point de faire ses débuts et sera testé avec Hitman III.

Quelques jours après le lancement d’Hitman III, STADIA a signalé que ce sera avec le titre d’IO Interactive que l’option Partager le statut sera disponible pour la première fois dans le service. Pour vous donner une idée de ce que STADIA va mettre à l’épreuve, disons qu’un streamer joue une mission et possède un certain niveau, des armes et de l’équipement; Eh bien, si le créateur de contenu le souhaite, il peut partager ce statut de sauvegarde via un code et les abonnés STADIA peuvent vivre cette expérience immédiatement.

Il faut se rappeler que l’option Partager le statut n’a aucun impact sur la progression du joueur, donc s’il est au début d’un jeu et qu’un streamer est à la fin, il peut faire ce saut pour avancer et vivre l’expérience, même si sa progression continuera. étant le même. Peut-être que si vous êtes un joueur avec beaucoup d’expérience et qui n’aime pas les spoilers, cela peut sembler ridicule ou injuste, mais nous ne pouvons pas nier que de nombreux joueurs pourraient choisir cette option dans STADIA pour avoir une idée de ce que sera le jeu. dans des scénarios ultérieurs auxquels ils ne sont pas encore parvenus.

