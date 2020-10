Honor a un autre modèle prêt à conquérir le marché. Cette fois, il s’agit de Honor 10X Lite, un modèle dont la vérité ne va pas trop nous surprendre, puisqu’il avait déjà vu une bonne partie de ses caractéristiques les plus marquantes fuir à la mi-octobre.

Si dans le catalogue on avait déjà le Honor 9X Lite, avec ce modèle la marque semble vouloir trouver son remplaçant. Un terminal qui atteindrait différents marchés pour essayer de se tenir debout dans le milieu de gamme avec du matériel en fonction du prix avec lequel il fera ses débuts en magasin.

Fiche technique du Honor 10X Lite

Honor 10X Lite

écran

Écran LCD IPS 6,67 pouces

Full HD +

Dimensions et poids

76,88 x 165,65 x 9,26 mm

206 grammes

Processeur

kirin 710A

RAM

4 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

8 MP f / 2.0

Caméra arrière

48 MP f / 1,8

8 MP

2 MP

2 MP

Batterie

5 000 mAh

Système opératif

Android 10

Magic UI 3.1

Connectivité

4G

Wifi

Bluetooth 5.1

Réseaux 4G LTE / 3G / 2G

NFC

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Prix

173 euros pour changer

Avec batterie de 5000 mAh

Le Honor 10X Lite est disponible en trois couleurs assez frappantes (noir, vert et gris). Avec un Panneau de type LCD IPS et diagonale de 6,67 pouces, profitez au mieux de la façade grâce à la caméra frontale intégrée dans un petit trou.

À l’intérieur, nous trouvons un processeur comme le Kirin 710, un SoC qui est sur le marché depuis un certain temps. Dans ses performances, il est soutenu par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage qui peuvent être étendus via microSD.

Dans la section multimédia, nous trouvons une caméra frontale d’une résolution de 8 mégapixels. Concernant les modules du main, on tombe sur un Objectif principal 48MP avec ouverture f / 1.8. Parallèlement, un grand angle de 5MP et deux modules de 2MP pour les prises de vue macro à côté du capteur de profondeur.

L’autonomie est obtenue grâce au soutien d’un Batterie de 5000 mAh À côté de la Technologie HONOR SuperCharge de 22,5 W charge rapide. La connectivité se présente sous la forme d’une prise USB C, Bluetooth 5.1, NFC et la possibilité d’utiliser les réseaux 4G LTE / 3G / 2G.

Au niveau logiciel, le terminal a Android 10 avec Magic UI 3.1 et en l’absence d’applications Google, la société a choisi d’utiliser les services Huawei, y compris la galerie d’applications pour télécharger des applications.

Versions et prix du Honor 10X Lite

Le Honor 10X Lite a été officiellement annoncé en Russie dans l’espoir qu’il atteindra à l’avenir d’autres marchés. Il est désormais disponible en Arabie Saoudite pour 799 Rials (173 euros pour changer) dans les couleurs Gel islandais, noir de minuit et vert émeraude (vert, noir et gris rosé).

