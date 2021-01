Honor débutera officiellement son indépendance par rapport à Huawei avec le V40: ce que nous en savons

Le Honor V40 sera le premier terminal du constructeur chinois en tant que marque indépendante de Huawei.

Écrit par David Freire chez Huawei

Depuis novembre dernier, Honor ne fait plus partie de Huawei, nous avons déjà évoqué les conséquences que cela aurait pour les utilisateurs, dans une tentative de Huawei de résoudre la crise provoquée par le veto de Google.

Le premier terminal du fabricant Honor en tant que marque indépendante de Huawei sera le Honneur V40 et c’est tout ce que nous savons de lui jusqu’à présent.

Honor V40: spécifications, disponibilité et prix

Après sa séparation d’avec Huawei et comme nous vous l’avons déjà dit, l’année 2021 s’annonce ambitieuse pour Honor puisqu’elle doit vendre 100 millions de téléphones mobiles, même si on ne sait pas si elle se réfère uniquement à la Chine ou au marché mondial dans son ensemble.

Le premier terminal Honor en tant que marque indépendante sera le Honor V40, un terminal haut de gamme de milieu de gamme dont Des informations ont été divulguées ces dernières semaines à la fois sur ses spécifications et sur sa disponibilité et son prix.

Caractéristiques et spécifications

Comme ils l’ont fait à Gizmochina, de nombreuses spécifications du Honor V40 ont déjà été divulguées avant sa présentation officielle.

En ce qui concerne le design, ce Honor V40 a une façade dominée par un grand écran aux bords incurvés et un trou dans l’écran où sont logées ses deux caméras frontales et une partie arrière où se détache son module quatre caméras situé dans le coin supérieur gauche du terminal.

Concernant les caractéristiques techniques de l’écran, ce terminal dispose d’un Panneau OLED de 6,72 pouces avec une résolution FullHD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

La grande nouveauté dans cette section est que nous trouvons Écran rétine ultra-sensible d’un milliard de couleurs et matrice d’objectifs super sensibles de 50 MP pour la configuration de la caméra, ce qui offrira une meilleure reproduction des couleurs.

Le moteur de ce Honor V40 n’est autre que le Mediatek Dimensity 1000+, un processeur à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux mobiles 5G et comme ils l’ont fait dans Gizchina il a été vu sur Geekbench avec le modèle Honor YOK-AN10 obtenant des scores de 468 points dans les tests monocœur et 2061 dans les tests multicœurs.

De même, ce terminal a également récemment traversé Certification de charge rapide sûre de Rheinland et selon eux, ce Honor V40 comprendra une charge rapide sans fil de 50 W.

En ce qui concerne sa mémoire, ce Honor V40 a une seule version de 8 Go de RAM LPDDR4x et deux versions de stockage interne UFS 2.1 de 128 et 256 Go extensibles via des cartes microSD.

Un autre aspect remarquable de ce terminal est sa section photographique car il a un module de 4 caméras arrière composé d’un capteur principal de 64 mégapixels(bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles le constructeur pourrait enfin parier sur un capteur de 50 mégapixels, en particulier le Sony MX766) un capteur secondaire ultra grand angle de 8 mégapixels, un troisième capteur macro de 2 mégapixels et un quatrième capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Quant à la double caméra frontale, nous trouvons deux capteurs de 32 et 16 mégapixels respectivement pour faire nos selfies et nos appels vidéo.

Au niveau de l’autonomie, ce Honor V40 a une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide filaire de 66 W et une charge rapide sans fil de 55 W.

Honor a également sa propre couche de personnalisation appelée Magic UI et ce terminal a Magic UI 4.0 fonctionnant sous Android 10.

Disponibilité et prix

Comme on nous le dit de HuaweiCentral Honor a déjà confirmé la date de la présentation officielle de ce Honor V40 avec une affiche promotionnelle avec la date du 18 janvier.

Les données qui n’ont pas encore été divulguées sont relatives à son prix et à la possibilité que trois versions soient mises en vente: Honor V40, Honor V40 Pro et Honor V40 Pro + mais pour tout cela, il est probable que nous devrons attendre le jour de sa présentation.