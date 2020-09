Avec la sévère limitation du segment des smartphones, Huawei continue d’explorer de nouvelles possibilités. Aussi sa marque sœur, Honor, qui fait maintenant son chemin dans le terrain des montres d’approche les plus purement sportives.

Alors vient le nouveau Honor Watch ES, mais plus particulièrement aussi le Montre d’honneur GS Pro, avec laquelle ils essaient de profiter pleinement des fonctionnalités des montres connectées les plus intéressantes du marché.

Honor Watch GS Pro: tous les « outdoor »

Honneur

Le nouveau Montre d’honneur GS Pro C’est une montre totalement axée sur le sport, mais surtout sur les sports de plein air. Parmi ses atouts, on trouve un design plus résistant que les smartwatches classiques, mais aussi une batterie qui vaut la peine d’être perdue avec ses jusqu’à 25 jours d’autonomie. Celles-ci sont réduites à 100 heures en mode entraînement extérieur et jusqu’à 48 heures lorsque le GPS est actif. Il comprend également Glonass.

Sur le plan esthétique, la Watch GS Pro est similaire à la Huawei Watch GT 2 et aux montres qui lui ont succédé dans la marque. Il intègre un écran tactile OLED haute résolution de 1,4 pouces, pèse 46 grammes sans le bracelet et est capable de se submerger à des pressions allant jusqu’à 5 atmosphères. Il intègre également un baromètre pour la mesure de la hauteur.

Honneur

Bien qu’il dispose d’une détection automatique des entraînements, il a plus de 100 modes sportifs Ils comprennent tout, de la randonnée à l’escalade en passant par la natation en eau libre, le triathlon, l’aviron ou même le ski. Il est également capable de surveiller la concentration d’oxygène, la mesure du pouls sur 24 heures, le sommeil et le stress.

Honneur

Le Honor Watch GS Pro arrivera à partir du lundi 8 septembre prochain, en Espagne, à un prix officiel de 249,90 euros. Comme d’habitude pour la marque, il y aura une offre de lancement avec une réduction de 50 euros pour, au moins, les premiers jours après sa mise en vente.

Honor Watch ES: plus compacte et pour l’intérieur

Honneur

Pour sa part, Montre d’honneur UK C’est une montre au format plus compact, et très similaire à la récente Huawei Watch Fit que la marque mère a avancée la semaine dernière. Il dispose également d’un écran OLED de 1,6 pouces, dans ce cas dans un format plus droit. Sans le bracelet, son poids est d’environ la moitié, à environ 21 grammes. Il résiste également à 5 atmosphères et comprend une batterie de 10 jours.

La Watch ES prend en charge jusqu’à 95 modes d’entraînement, cette fois Le GPS n’est pas inclus et les sports auxquels Honor fait référence sont moins ambitieux. Ceux-ci incluent la course à pied et le vélo, en particulier à l’intérieur, la natation ou le yoga.

Une caractéristique qui peut être intéressante est la cours d’exercices à travers des animations, avec un total de 12 à des fins différentes, de la combustion des graisses à d’autres axées sur des domaines spécifiques.

Honneur

La Honor Watch ES sera disponible en noir, blanc et rose à partir de ce 21 septembre à un prix officiel de 99,90 euros. Cependant, il sera lancé avec une offre promotionnelle de 20 euros de réduction ou un casque Bluetooth Honor Sport gratuit, au choix. Ceux-ci sont évalués à environ 70 euros.

L’article Honor s’intéresse aux montres purement sportives avec la nouvelle Honor Watch GS Pro et Watch ES a été publié dans Hypertext.