Huawei a vendu Honor. La pression exercée sur le fabricant chinois par le gouvernement des États-Unis d’Amérique a conduit la marque à être vendue à un consortium d’entreprises chinois pour qu’il puisse suivre son propre chemin. Et accessoirement, afin que vous puissiez éviter les blocages et continuer à vous développer sur le marché international.

Aujourd’hui, nous avons accueilli un nouveau téléphone Honor, en fait le Honor View 40, et maintenant nous savons que la nouvelle société indépendante a signé des accords avec les principaux fabricants de l’écosystème mobile. L’honneur continue son chemin et il semble que déjà sans obstacles, bien que l’ombre de nouveaux blocs futurs pèsera toujours sur eux.

Processeurs, écrans, mémoires, caméras et plus

En termes d’importance, Qualcomm est la firme la plus notable de celles qui apparaissent dans les dernières pages signées par le constructeur chinois. Mais Qualcomm Ce n’est pas le seul fabricant de processeurs répertorié ici, car ils sont également présents MediaTek et SK Hynix.

Avec ces trois sociétés, Honor garantirait la fourniture de processeurs, modems et autres puces indispensables à la construction de téléphones mobiles, mais il y a plus de marques impliquées. L’honneur a aussi scellé un accord avec Samsung, qui vous offrirait l’accès à vos écrans, capteurs photographiques et mémoires (à la fois RAM et stockage interne).

La firme chinoise, selon ., a également scellé un accord avec Sony ce qui vous donnerait accès aux capteurs IMX du fabricant japonais, les plus réputés de l’industrie. Ainsi, Honor sécurise les approvisionnements pour les futurs téléphones mobiles, et auprès des principaux fabricants du marché selon la liste qui apparaît dans les informations.

Via | Développeurs XDA

