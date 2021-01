Les nouveautés d’Honor sont ici – voici tout ce que vous devez savoir sur le Honor V40 5G.

Écrit par Christian Collado dans les mobiles chinois

Il Le premier mobile Honor de l’ère post-Huawei est désormais officiel, et c’est le meilleur terminal créé par l’entreprise depuis longtemps.

Nous parlons de nouveau Honor V40, le dernier terminal haut de gamme de l’entreprise chinoise appartenant désormais à un groupe d’entreprises du même pays d’origine.

C’est un appareil qui hérite de certaines caractéristiques des derniers modèles phares de Huawei, comme le Huawei P40 ou Huawei Mate40. Cependant, comme d’habitude avec les mobiles de cette firme, son prix, inférieur à celui des modèles Huawei comparables, en fait un terminal très attractif dans le haut de gamme de 2021.

Honor V40, toutes les informations

Honor V40 5G, Fiche technique Spécifications Écran OLED Cascade de 6,72 pouces

Luminosité jusqu’à 800 nits

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Résolution Full HD + (2676 x 1236 pixels) Processeur MediaTek Dimensity 1000+ 7 nm Octa-core

Mali-G77 MC9 GPU RAM 8 Go Système d’exploitation MagicUI 4.0 basé sur des caméras de stockage Android 10 128/256 GoArrière: Capteur RYYB Sony IMX766 50 MP 1 / 1,56 ″, f / 1.9 + 8 MP ultra grand angle f / 2.4 + macro 2 MP f / 2.4

Frontale: Capteur 16 MP + ToF Batterie 4000 mAh avec SuperCharge 66 W et chargement sans fil 50 W Autre Dual SIM, lecteur d’empreintes digitales à l’écran, USB Type C, audio stéréo, 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Un design différent avec les caméras comme protagonistes

En jetant un coup d’œil à l’avant de l’appareil, nous ne verrons pas de différences par rapport aux autres modèles précédents de la série Honor V.

Le V40 a un grand écran OLED avec des courbes prononcées sur ses côtés, qui occupe une diagonale de 6,67 pouces.

C’est un panneau avec Résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Au dos, les différences par rapport aux modèles Huawei sont plus évidentes. Nous avons trouvé un système photographique qui occupe une bonne partie de la partie supérieure gauche, principalement en raison de capteur principal gigantesque de 50 mégapixels qui dirige la configuration photographique.

Ce capteur est le même Sony IMX766 avec matrice de pixels RYYB qui est présent dans d’autres téléphones Huawei, et est accompagné d’un 8 mégapixels ultra grand angle et un capteur macro de 2 mégapixels. Si nous retournons vers l’avant, nous trouverons un Caméra de résolution 16 mégapixels accompagné d’un capteur ToF.

Honneur parie sur MediaTek pour donner vie à son mobile le plus puissant

Pas de processeurs Kirin dans ce nouveau modèle Honor. Il V40 intègre la puce MediaTek Dimensity 1000+, un SoC 7 nanomètres, 8 cœurs avec un modem 5G intégré, ce qui le place directement dans la gamme des téléphones haut de gamme pour cette année 2021.

Honor accompagne ce moteur avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. De plus, sa batterie de Capacité de 4000 mAh est soutenu par un système de Charge SuperCharge de 66 W, le même présent dans le Huawei Mate 40 Pro. chargement sans fil, capable d’atteindre 50W de puissance maximale afin que les recharges sans câbles soient plus courtes que dans la plupart des modèles de la compétition.

Prix ​​Honor V40 et où acheter

Pour l’instant, Honor V40 ne sera disponible qu’en Chine. Dans le pays d’origine de la marque, l’appareil il peut déjà être réservé dans l’une de ses différentes configurationset en couleurs argent, noir ou or.

Son prix commence à partir d’environ 460 euros à changer pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et passe à 510 euros au changement si on préfère avoir le double mémoire interne.