Honneur a annoncé son premier téléphone depuis Séparation de Huawei. La société, maintenant détenue par Shenzhen Zhixin New Information Technology, a un nouveau produit phare nommé Honor View 40. C’est un équipement haut de gamme qui sera disponible en Chine sans les services Google, même s’il pourrait récupérer ces services avec son arrivée sur d’autres marchés comme l’Europe.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de ce terminal est son énorme écran incurvé. Le panel OLED de 6,72 pouces, officiellement appelé Écran OLED incurvé en cascade, est capable de donner une résolution de 2 676 x 1 236. Il a également une fréquence de mise à jour de 120 Hz, 800 lentes luminosité maximale, prise en charge des couleurs 10 bits et HDR10.

Crédit: Honor

Le Honor View 40 a rompu avec une partie du schéma matériel des appareils précédents de la gamme. Après s’être séparée de Huawei, la société a décidé de monter un processeur dans son nouveau terminal haut de gamme MediaTek Dimensity 1000+, que nous avons déjà vu dans des téléphones comme l’Oppo Reno5. Cette puce est alimentée par des technologies GPU Turbo X et Boost de chasseur pour améliorer les performances de jeu.

De plus, l’appareil a 8 Go de RAM et deux versions de stockage. Un des 128 Go et un autre de 256 Go. Le View 40 se concentre sur la section photographique offrant une caméra principale de 50 mégapixels, une camera 8 mégapixels ultra grand angle et une Macro 2 mégapixels. A cela s’ajoute le système de mise au point laser. Sur le devant il y a une caméra 16 mégapixels.

Crédit: Honor

Se référant à tambours, ce terminal offre une capacité de 4 000 mAh. L’entreprise a indiqué qu’elle sera compatible avec le Charge rapide de 66 W. Environ 15 minutes devraient être suffisantes pour atteindre 60% de charge et 35 minutes pour une charge complète. De plus, le Honor View 40 sera compatible avec Charge sans fil de 50 W.

Prix ​​et disponibilité

Pour l’instant, les nouveaux terminaux Honor peuvent être achetés chez Chine à partir d’aujourd’hui, 22 janvier. Bien que nous ne sachions pas s’ils atteindront un jour d’autres marchés, nous avons converti le prix final en yuans pour imaginer combien ils pourraient coûter.

Honor View 40, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage: 3599 yuans ou 456 euros, environ.

Honor View 40, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage: 3 999 yuans ou 507 euros, environ.