Honor vient de lancer son premier mobile depuis sa séparation de Huawei: le nouveau Honor View 40 ou V40, le nom qu’il reçoit en Chine. Il s’agit du premier mobile Honor indépendant, sous la forme d’un haut de gamme et successeur du Honor View 30.

Si l’année dernière il y avait deux Honor View, le nouveau Honor a lancé un modèle unique. C’est un Mobile 5G avec MediaTek Dimensity 1000+, triple caméra 50 MP et un écran OLED côte à côte, avec un rafraîchissement à 120 Hz.

Fiche technique du Honor View 40

Honor V40

écran

OLED 6,72 “

2676 x 1236

120 Hz

Réponse tactile de 300 Hz

Dimensions et poids

163,07 x 74,26 x 8,06 mm

186 g.

Processeur

MediaTek Dimensity 1000+

RAM

8 Go

Espace de rangement

128/256 Go

Caméra frontale

16 MP

Détecteur de lumière ambiante

Caméra arrière

50 MP RYYB

8 MP UGA

Macro 2 MP

Mise au point laser

Tambours

4 000 mAh

Charge rapide de 66 W

Charge sans fil de 50 W

Système opératif

Android 10

Magic UI 4.0

Connectivité

5G

Wifi

Bluetooth

NFC

Infrarouge

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Haut-parleurs stéréo

Prix

À partir de 456 euros pour changer

Le premier mobile du nouveau Honor

Honor est, depuis novembre, une société différente de Huawei et, par conséquent, elle ne devrait pas être affectée par la liste des entités aux États-Unis. Cela ouvre la porte à Honor pour faire ce que Huawei ne pouvait pas faire, bien que l’obtention de certifications et d’accords ne se fasse pas du jour au lendemain. En conséquence, nous avons un nouveau Honor View 40, dans lequel certains détails restent dans l’air.

Par exemple, dans sa présentation en Chine, le processeur ou la capacité de la batterie n’a pas été mentionné, même si on estime que nous aurons MediaTek Dimensity 1000+ en charge du traitement brut. Ce que nous avons clair, c’est qu’il est accompagné de 8 Go de RAM et d’une capacité de stockage permettant de choisir entre 128 ou 256 Go de RAM.

Honor n’a pas non plus mentionné officiellement la capacité de la batterie dans sa présentation, même si nous devrions trouver une capacité de batterie de 4000 mAh, avec un support pour Charge rapide 66W et charge sans fil 50W.

Beaucoup d’écran et triple caméra 50 MP

À l’écran, nous avons plus de certitudes. Nous avons un panneau OLED, avec des courbes sur ses axes et une diagonale de 6,72 pouces. La résolution est de 2676 x 1236 pixels et prend en charge le rafraîchir jusqu’à 120 Hz. La réponse tactile est encore plus élevée, 300 Hz.

Cet écran cache le lecteur d’empreintes digitales sous sa surface et intègre le caméra frontale dans une double perforation. Malgré ce que cela peut paraître, il s’agit d’un seul objectif de 16 mégapixels, accompagné d’un capteur de balance des blancs.

Derrière, nous avons un module pour des caméras assez grandes et qui peut également indiquer plus d’objectifs qu’il n’en a réellement. Tout le protagonisme va à capteur principal, 50 mégapixels RYYB, qui est accompagné d’un super grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur à côté du flash est la mise au point laser.

Quant à Android, ce qui arrivera au logiciel pré-installé est toujours en suspens. Officiellement, il comprend Android 10 avec Magic UI, bien que nous ne sachions pas si avec les services Google ou sans eux. On laissera probablement des doutes lors de la mise en vente du terminal à l’international, ce qui, en revanche, n’est pas confirmé.

Honor View 40 versions et prix

Le Honor View 40 a été annoncé pour la première fois en Chine sous le nom de Honor V40. Là, vous pouvez déjà réserver dans les couleurs or rose, bleu et noir et en deux versions, avec 128 ou 256 Go de stockage. Voici leurs prix:

Honor View 40 8 + 128 Go, 3599 yuans, environ 456 euros pour changer.

Honor View 40 8 + 256 Go, 3999 yuans, environ 507 euros pour changer.

