IFA 2020. Bien qu’avec moins de force que les bracelets quantificateurs, la vérité est que les montres intelligentes ont également un marché en croissance, et des propositions telles que Watch GS Pro et Watch ES by Honor en sont une preuve supplémentaire. Et oui, je sais qu’il y a quelques jours à peine, j’ai commenté que le marché des smartwatches est un marché qui n’a pas augmenté autant que prévu, mais il est également indéniable que, à la fois en raison des fonctions et de l’habitude pour beaucoup d’utiliser une montre plus ou moins conventionnelle. , ces appareils ont aussi leur public.

Avec ces circonstances très présentes, et cherche à atteindre deux profils d’utilisateurs différents, Honor a présenté deux smartwatches à l’IFA 2020, différentes à la fois en termes de design et de performances, et avec lesquelles il poursuit à la fois les utilisateurs ayant des habitudes sportives, avec la Watch GS Pro, et d’autres avec un profil plus général avec la Watch ES, qui est la plus éloignée du reste des smartwatches commercialisées par Honor.

Honor Watch GS Pro arrive avec une promesse très remarquable, et est-ce que selon le fabricant votre montre propose une autonomie allant jusqu’à 25 jours sur une charge complète, dans ce que vous définissez comme des scénarios d’utilisation courants. Un temps qui est sensiblement réduit, oui, si le GPS intégré à l’appareil est utilisé. Cependant, même dans ce cas, les chiffres sont remarquables, car cela promet 48 heures d’autonomie sur une charge, ou 100 heures en utilisant le mode d’économie d’énergie tout en utilisant le GPS. Quelques fois au dessus de ce que l’on a l’habitude de voir dans ce type d’appareil.

Avec une sphère circulaire entourée d’un anneau en acier, La montre GS Pro a été spécialement conçue pour les sports de plein air et a donc des fonctions particulièrement utiles dans ce contexte, telles que les alertes météo, ainsi que la fonction d’itinéraire de retour GPS, qui peut enregistrer un itinéraire spécifique en utilisant son système de position pour guider les utilisateurs vers leur emplacement. point de départ après.

Honor Watch GS Pro propose plus de 100 modes d’entraînement, y compris la prise en charge récemment ajoutée pour le suivi des exercices de ski, un baromètre pour les randonneurs, détection automatique de l’entraînement pour six types d’activités différents, Moniteur SpO2 (saturation, taux d’oxygène dans le sang), tensiomètre rêve, surveiller stressmoniteur constant fréquence cardiaque et d’autres mesures et outils dans la même veine.

L’écran est un Panneau AMOLED rond de 1,39 pouce avec une résolution de 454 × 454 et la prise en charge des cadrans animés. L’écran est entouré d’un anneau en acier inoxydable et la montre présente le Certification MIL-STD-810G durabilité. Disponible en deux coloris, il sera mis en vente le 8 septembre prochain et, bien que son prix sera de 249,90 euros, Honor Watch GS Pro, pendant quelques semaines il sera possible de l’acheter pour 199,90 euros sur le site officiel du fabricant.

En ce qui concerne la Montre d’honneur UK, est la première smartwatch du fabricant de boîtes rectangulaires, dans la ligne de conception de l’Apple Watch. Il a également un une autonomie remarquable, et que son constructeur figure en 10 jours pour une utilisation normale. Bien que inférieur à la Watch GS Pro, il dispose également de fonctions de quantification de l’activité sportive, ainsi que de 95 modes d’entraînement, 44 guides d’exercices animés, 12 formations complètes animées, capteur d’oxygène sanguin, suivi du sommeil et moniteur de stress.

La Honor Watch ES a un Écran de 1,64 pouces avec une résolution de 456 × 280. La montre ne mesure que 10,7 mm d’épaisseur et pèse 21 grammes, sans les bracelets. Il sera mis en vente le 21 septembre, son prix normal sera de 99,90 euros, mais pendant les premières semaines, il sera possible de l’acheter pour 79,90 euros, également sur son site officiel.