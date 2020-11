Chaque fois que nous avons une console, il est bon d’avoir une deuxième manette pour pouvoir jouer avec nos amis ou frères. Il est vrai que les contrôles officiels sont bons, mais ils sont aussi plus chers. Cependant, il existe des entreprises qui lancent des contrôleurs sur le marché, qui, étant plus abordables, sont compatibles avec nos consoles. C’est le cas de la société japonaise HORI, qui nous a déjà plus qu’habitués à lancer différents accessoires pour nos consoles, qu’il s’agisse de commandes, de housses ou de protecteurs. Il n’y a pas longtemps, la société a annoncé une série d’accessoires inspirés de l’univers Pokémon.

Le Pac-Man Split Pad Pro est arrivé

Ce que de nombreux utilisateurs de Nintendo Switch ont critiqué, c’est son Joy-Con, et pas seulement à cause du gros problème que la «dérive» du joystick cause, mais aussi, de nombreux joueurs ont fait référence à un manque d’ergonomie des petites commandes lors de la lecture. en mode portable. C’est pourquoi HORI a sorti il ​​y a quelque temps un “Joy-Con pro”, appelé Split Pad Pro, conçu pour les sessions de jeu marathon. Il convient de noter que cette télécommande, bien sûr, n’a pas les capacités du Joy-Con d’origine, telles que les vibrations HD, le gyroscope, le NFC ou le capteur infrarouge. Cependant, il a quelque chose que le Joy-Con d’origine n’a pas, comme les déclencheurs arrière et la fonction turbo.

Ces Split Pad Pro sont arrivés sur le marché en exclusivité à Daemon X Machina. Cependant, après le succès qu’ils ont eu, ils ont lancé d’autres modèles aux couleurs simples, voire, comme nous l’avons mentionné au début de l’actualité, inspirés de Pokémon. Il y a quelque temps, HORI a lancé au Japon des Pac-Man Split Pad Pro. Eh bien, il semble que ce modèle a finalement quitté le pays du Soleil Levant et va être lancé en Occident.

Voir également

À partir du 19 novembre, ils peuvent être achetés sur Amazon USA, au prix de 59,99 $. Nous ne savons pas s’ils atteindront l’Europe, mais le plus certain est que s’ils ont quitté le Japon, ils atteindront le vieux continent.

La source

Cela pourrait t’intéresser