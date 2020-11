De plus, le jeu de tir Guerrilla augmentera son taux de rafraîchissement à 60 images par seconde.

Ces derniers jours, plusieurs studios ont annoncé des améliorations pour leurs jeux dans la nouvelle génération. C’est le cas, par exemple, de Dieu de la guerre. Un autre poids lourd PS4 comme Horizon Zero Dawn a également confirmé ses améliorations pour PS5 aux côtés de celles de Killzone Shadow Fall. Les deux jeux développés par le studio néerlandais de Jeux de guérilla.

Killzone Shadow Fall améliorera votre framerate sur PS5La guérilla elle-même a publié un tweet révélant les détails à ce sujet. D’une part, Horizon Zero Dawn permettra transférer la progression de la PS4 vers la PS5, et continuez à jouer avec Aloy sur le nouveau système. De son côté, Killzone Shadow Fall donnera également la possibilité de continuer avec les sauvegardes et atteindra également le 60 FPS sur PS5.

De cette manière, les améliorations des deux jeux développés par Guerrilla pour PS4 sont confirmées. Killzone Shadow Fall C’était précisément le jeu de lancement de PlayStation 4, et depuis lors, il y a sept ans, aucune tranche de la saga FPS n’a été recréée. Pour sa part, Horizon Forbidden West, une suite du dernier projet réussi de la société, qui sortira sur PS5 et PS4, est déjà confirmé.

Précisément, d’Horizon Forbidden West nous avons reçu des informations la semaine dernière, depuis un Vidéo promo Sony avec PS5 a fixé le lancement du jeu pour la seconde moitié de 2021.

