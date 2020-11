Vous pouvez déjà entendre le rugissement des moteurs sur les consoles hybrides de Nintendo. Dans quelques jours, plus précisément 13 novembre, Need for Speed: Hot Pursuit Remasterisé vient à Switch. Une version plus complète par rapport à l’original. Comme nous vous l’avons déjà dit, cette fois la balise “remasterisée” n’entraîne pas seulement une amélioration graphique, qui inclut également tous les contenus et modes de jeu qui sont venus plus tard au titre sous forme de DLC.

Pour notre part, nous apportons aujourd’hui de nouvelles informations sur le jeu, bien que de manière plus graphique, sous forme de vidéos. D’une part, le Need for Speed: Bande-annonce de lancement de Hot Pursuit Remastered sur la chaîne YouTube officielle de la franchise. Il résume de manière rapide et concise la plupart des fonctionnalités jouables du jeu.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered apporte des poursuites rapides entre la police et les coureurs illégaux

Bien que, sans nuire à la bande-annonce de lancement, s’il y a quelque chose d’important au moment de décider d’acheter un jeu, c’est de le voir en mouvement. Grâce à la chaîne Nintendo Galaxy, nous pouvons voir un gameplay appartenant à la première tranche du jeu sur Nintendo Switch. Bien sûr, il faut se rappeler que YouTube, en raison de la compression qu’il donne aux vidéos, leur fait perdre une certaine qualité par rapport au contenu original de celles-ci. Cependant, certaines conclusions peuvent en être tirées. Le premier est que, comme prévu, en ce qui concerne la qualité graphique et la résolution, La version Switch est un peu courte par rapport aux autres, cependant, on peut voir comment la fréquence d’images reste stable et fluide pendant toutes les séquences, ce qui est apprécié dans un jeu qui nécessite de la précision dans les contrôles et la manipulation. du même.

Voir également

en relation