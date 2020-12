Les plus aventureux savent qu’ils peuvent faire confiance aux caméras sportives pour obtenir de bons clichés de ce qu’ils font. La bonne chose à leur sujet est qu’ils sont petits, offrent une grande qualité et certains ont même une grande résistance à l’eau. Mais certains veulent plus de choses, plus d’informations et plus de qualité, comme prendre leur mobile. Cela peut être fait, oui, mais avec un étui vous aurez plus de protection pour votre terminal comme celle offerte HotDive.

C’est le cas qui prend en charge votre smartphone en plongée

Un smartphone à lui seul ne dure pas longtemps dans l’eau. Il est vrai que de nombreux fabricants offrent à leur haut de gamme une résistance supplémentaire allant jusqu’à IP68, mais pour certains c’est très peu pour ce qu’ils recherchent. Et est-ce que pour mettre un téléphone dans l’eau, vous avez besoin de plus qu’un sac étanche si vous l’emmenez pour plonger. Son truc est d’utiliser un boîtier comme HotDive.

Cette couverture aide les plongeurs à disposer de leur smartphone tout en pratiquant leur sport favori. Une fois que le mobile lit le code QR de l’appareil, il passe en mode plongée où vous obtiendrez de nouveaux outils. L’utilisateur a quelques boutons à l’arrière à droite où il peut les activer. Parmi eux se trouve un chronomètre, une boussole, une lampe de poche, un capteur de profondeur et un appareil photo.





Chacun d’entre eux a une grande valeur pour l’utilisateur, mais plus d’un profitera de la caméra. Et c’est qu’à l’arrière il y a une fenêtre à travers laquelle n’importe quel terminal a accès à la vision externe, tandis qu’à l’arrière le verre est transparent pour voir l’écran et prendre des selfies. Bien sûr, L’application enregistrera toutes les données de chaque plongée, comme s’il s’agissait d’une application de suivi du bien-être.

Pas de brouillard et beaucoup de batterie

Un autre des avantages qu’il présente HotDive c’est sa fonction de vide. Cela vous permet non seulement d’insérer le mobile sans subir de dommages, mais cela empêche également l’intérieur de se remplir de brouillard et d’endommager l’intérieur des cristaux, de sorte que les photos ne sortiront pas bien, en plus du terminal. Il dispose d’une batterie supplémentaire de 3500 mAh pour son fonctionnement, qui est indépendant du téléphone. Si vous êtes l’un des utilisateurs intéressés par cet appareil, vous devrez vous rendre sur leur page Kickstarter et soutenir les créateurs avec certains 180 euros pour changer.