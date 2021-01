Malgré des innovations constantes, la technologie ne cesse de nous étonner, ainsi que ses innombrables utilisations pour aider les plus vulnérables. A cette occasion, l’équipe de recherche multidisciplinaire de la Fondation pour la conservation des espèces «WildCRU», appartenant à la L’université d’Oxford, avec la collaboration du POT, ils ont réussi à développer une technique pour surveiller les éléphants depuis l’espace.

Un exploit comparable à trouver une aiguille dans une botte de foin, mais le dramatique dRecensement de la population des éléphants d’Afrique en raison du braconnage, des meurtres en représailles pour le pillage des cultures et même le déclin de leur habitat en raison du développement, les ont forcés à trouver un moyen alternatif de conserver et suivi précis, sans avoir à s’immiscer sur leur territoire et leurs habitudes migratoires, en les habituant à la présence humaine.

Bien que la grande majorité des méthodes d’observation utilisent des levés aériens, les écologistes et les scientifiques exigent une procédure plus précise, ce qui leur permet de savoir combien de copies y a-t-il et Où sont-elles, avec précision sans avoir à envahir leur habitat, éliminer la marge d’erreur due à une mauvaise visibilité et succomber au biais.

«Vision du monde 3»

Ainsi, le département de zoologie, le Machine Learning Research Group en collaboration avec le Dr Olga Isupova, de l’Université de Bath et le Dr Tiejun Wang, professeur à l’Université de Twente, aux Pays-Bas, se sont donnés à la tâche de développer un Logiciel de iintelligence artificielle, qui est capable de détecter et surveiller les troupeaux d’éléphants d’Afrique, à travers images satellites avec apprentissage automatisé.

Grâce à une approche avec la NASA, les chercheurs ont réussi à détecter des éléphants depuis l’espace avec une précision comparable à celle de l’œil humain, à l’aide d’images satellites «Vision du monde 3», appartenant à ‘Maxar Technologies’, qui peut ‘peigner’ et collecter plus de 5 000 km. en une seule image, en quelques minutes.

Selon des chercheurs de l’Université d’Oxford, l’un des défis de l’utilisation de la surveillance par satellite est de traiter l’énorme quantité d’images générées. Cependant, automatiser la détection cela signifie qu’un processus qui aurait pris officiellement des mois peut être achevé en quelques heures. De plus, les machines sont moins sujettes aux erreurs, les faux négatifs et les faux positifs dans les algorithmes d’apprentissage en profondeur sont cohérents et peuvent être corrigés en améliorant systématiquement les modèles; On ne peut pas en dire autant des humains.

Il y a de l’espoir

Pour développer cette nouvelle méthode, l’équipe a créé un ensemble de données d’entraînement personnalisé de plus de 1000 éléphants d’Afrique du Sud, qui a été entré dans unréseau neuronal et les résultats ont été comparés à la rla performance humaine. Il s’avère que les éléphants peuvent être détectés dans les images satellites avec une précision aussi élevée que les capacités de détection humaines.

De telle sorte que, selon l’étude publiée dans la revue de rigueur scientifique “Télédétection en Ecologie et Conservation”, le modèle pourrait même détecter des éléphants depuis l’espace, même lorsque les animaux sont en place.s loin du site de données de formation montrant la généralité du modèle. Et après avoir entraîné la machine uniquement sur des éléphants adultes, le logiciel a même pu identifier les plus petits veaux.

Il ne fait aucun doute que cette innovation permettra non seulement d’observer très prochainement les éléphants depuis l’espace, mais le fera également avec d’autres espèces en voie d’extinction, comme les rhinocéros; ours polaires; les gorilles de montagne; et même les baleines et autres cétacés. L’important maintenant sera de pouvoir les sauver des griffes de leur plus grand prédateur: l’homme. Bien qu’il y ait encore de l’espoir, comme les personnages qui ont sauvé un éléphant tombé dans un puits.