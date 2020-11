House of Ashes terrorisera les joueurs en 2021

Après avoir anticipé Little Hope, Bandai Namco a maintenant officiellement annoncé L’anthologie des images sombres: House of Ashes, troisième opus de cette anthologie d’horreur qui arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et PC, en même temps que fera ses débuts sur la nouvelle génération de consoles: PS5 et Xbox Series X / S.

Cet épisode voyagera dans le passé, en particulier en Iraq en 2003. Le conflit est sur le point de se terminer et Rachel King, joué par Ashley Tisdale en tant qu’agent de terrain de la CIA, fait équipe avec une unité militaire d’élite pour attaquer une installation présumée d’armes chimiques souterraines au pied de la chaîne de montagnes Zagros. Après une confrontation avec une patrouille locale, un tremblement de terre ouvre des trous dans le sol qui entraînent des deux côtés les ruines d’un ancien temple sumérien qui y a été enterré. Quelque chose de mal s’est réveillé dans l’obscurité qui s’étend sous le désert arabe. C’est un ancien nid de créatures sauvages et imparables d’un autre monde, qui ont trouvé de nouvelles proies.

Les survivants feront des découvertes terrifiantes et prendront des décisions impossibles alors qu’ils tenteront d’avancer dans un monde souterrain pour échapper à cette menace terrifiante, devant prioriser entre leur propre survie, mettant de côté leurs peurs et leurs rivalités personnelles pour se battre en tant que groupe uni. Le jeu sortira en 2021.