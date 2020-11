Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 02/11/2020 13:56

L’anthologie des images sombres: Little Hope arrive sur le marché le 30 octobre, date idéale pour célébrer Halloween. Maintenant, ceux qui ont fini le jeu ont été ravis d’une bande-annonce de House of Ashes, le prochain chapitre de l’anthologie Dark Pictures, et voici sa première bande-annonce.

Bien que ni Bandai Namco ni Supermassive Games n’aient officiellement révélé cet épisode, l’une des personnes qui ont terminé le jeu a téléchargé la bande-annonce de House of Ashes sur YouTube. Rappelez-vous que Little Hope a eu une révélation similaire à la fin de Man of Medan.

House of Ashes est le troisième jeu de l’anthologie Dark Pictures, et sortira sur le marché en 2021.. La seule chose que l’on sait pour le moment est que l’actrice Ashley Tisdale, célèbre pour sa participation aux films Disney’s High School Musical, aura un rôle dans ce jeu. En revanche, il n’y a actuellement aucune information relative aux rampes de lancement, même s’il est très probable que nous verrons cette livraison sur PS5, Xbox Series X et PC. Espérons plus d’informations de Bandai Namco à l’avenir.

Via: RabidRetrospectGames

