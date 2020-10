La vidéo est cachée dans The Dark Pictures: Little Hope.

Aujourd’hui se termine le mois d’octobre, ce qui signifie qu’il est célébré Halloween. Beaucoup de gens passent ces vacances à regarder des films d’horreur ou à jouer à des jeux vidéo d’horreur. Si vous en faites partie, vous profiterez peut-être du lancement du nouveau The Dark Pictures: Little Hope pour passer un nuit effrayante. Eh bien, le jeu cache la bande-annonce du prochain jeu vidéo de cette série: L’anthologie des images sombres: House Of Ashes.

Comme ce fut le cas à son époque dans The Dark Pictures: Man of Medan, que départ anticipé de Little Hope, le nouveau jeu de Jeux supermassifs cache une petite bande-annonce et un teaser du prochain épisode, qui sortira au marché de 2021, à une date précise à déterminer. La vidéo n’a pas été téléchargée sur les chaînes officielles, mais nous vous laissons une vidéo de l’utilisateur YouTube RabidRetrospectGames.

Pour le moment pas que nous en sachions beaucoup sur le jeu vidéo, mais on peut voir un groupe de soldats arriver en hélicoptère dans un désert. La bande-annonce se concentre sur un nouveau protagoniste (qui, au fait, ressemble beaucoup à Ashley Tisdale, bien que rien ne soit dit à ce sujet), qui appartient à ladite armée, et on a l’intuition qu’il va enquêter sur certains événement étrange dans un endroit à déterminer. La vidéo se termine avec la femme surprise par une créature ou une entité.

On verra pour quelles plateformes le titre sortira, même s’il est fort probable que nous soyons confrontés à un match intergénérationnel Et il est également disponible sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Pour le moment, Man of Medan et Little Hope sont disponibles sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Si tu veux apprendre encore plus Sur le dernier opus de cette anthologie, vous pouvez lire notre analyse publiée il y a quelques jours.

