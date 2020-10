Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Aujourd’hui, 29 octobre, Little Hope a fait ses débuts, le dernier opus de la franchise The Dark Pictures Anthology. Le titre était prêt pour Halloween et les joueurs qui l’ont obtenu rapidement ont non seulement été témoins des nouveaux événements du titre, mais ont également été les premiers à voir l’aperçu du nouveau chapitre.

Certains joueurs chanceux ont déjà eu l’occasion de tester le jeu et ont reçu une surprise très intéressante en le terminant, car, tout comme Man of Medan anticipait le lancement de Little Hope, ce dernier inclut une bande-annonce pour le troisième chapitre de l’anthologie d’horreur de Supermassive Games , House of Ashes, partagé par Wccftech.

Ce nouveau chapitre suivra l’intrigue de la franchise, de sorte que le conservateur racontera une nouvelle histoire et cette fois, il aura des éléments d’action et une approche peut-être plus paranormale, car la présence de démons est suggérée.

House of Ashes comprendra des éléments d’action et surnaturels

A en juger par la vidéo de prévisualisation, ce nouveau chapitre se déroulera au milieu d’une opération militaire dans un désert et apparemment les protagonistes seront des soldats sceptiques qui trouveront un sombre secret dans l’une des profondeurs de certaines ruines du lieu.

Selon les dialogues de la vidéo, House of Ashes est un endroit où les âmes des morts vont soi-disant se coucher dans la poussière et c’est aussi la demeure des démons.

Jusqu’à présent, Bandai Namco Entertainment et Supermassive Games n’ont pas donné plus d’informations à ce sujet, mais l’annonce est officielle, car elle est incluse dans le jeu. Dans la vidéo, il est dit que House of Ashes fera ses débuts à un moment donné en 2021, mais on ne sait pas si elle atteindra la génération actuelle de consoles ou si elle sera également disponible sur de nouveaux systèmes.

Nous vous laissons avec la bande-annonce de House of Ashes ci-dessous

Qu’attendez-vous de la nouvelle tranche? Voulez-vous essayer Little Hope? Dites le nous dans les commentaires.

L’anthologie Dark Pictures est actuellement composée de 2 chapitres, Man of Medan et Little Hope. Il est prévu qu’au total, il contiendra 8 chapitres, qui exploreront diverses facettes de la terreur et que chaque tranche devait initialement faire ses débuts tous les 6 mois. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la série en visitant cette page.

