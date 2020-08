Les ventes de PC se sont rétablies après une chute de sept ans au cours du dernier trimestre de 2019, mais le travail à distance et l’apprentissage à distance ont maintenant entraîné une forte augmentation de la demande de PC, HP et Dell dépassant les estimations de Wall Street.

HP a récemment annoncé des résultats financiers meilleurs que prévu au troisième trimestre, alimentés par de fortes ventes d’ordinateurs portables pendant la pandémie. En fait, le nombre total d’ordinateurs portables expédiés au cours du trimestre a augmenté de 32% d’une année sur l’autre, plus de la moitié des revenus de l’entreprise pour le trimestre provenant des ordinateurs portables.

Le bénéfice par action non-GAAP de HP s’est élevé à 49 cents pour un chiffre d’affaires de 14,3 milliards de dollars, en baisse de 2,1% par rapport à la même période l’année dernière. Cependant, les analystes prévoyaient un bénéfice de 43 cents par action sur un chiffre d’affaires de 13,3 milliards de dollars.

Dans un communiqué, le PDG de HP, Enrique Lores, a fourni des informations supplémentaires sur les solides résultats de l’entreprise au troisième trimestre, en déclarant:

«Nos solides résultats au T3 et notre solide battement pour le trimestre, face à une incertitude sans précédent, reflètent l’agilité de nos équipes et la force de notre portefeuille. Nous tirons parti de notre leadership sur les marchés de consommation et commerciaux pour capitaliser sur les opportunités – du rôle essentiel du PC à l’ère du travail à distance et de l’école à la montée des modèles commerciaux basés sur l’abonnement pour permettre une plus grande flexibilité. Notre portefeuille diversifié et une exécution disciplinée alimentent nos performances et nous sommes bien placés pour générer une création de valeur continue. «

Augmentation de la demande de PC

Dell Technologies a également été en mesure de dépasser les attentes pour ses résultats du deuxième trimestre et la société a déclaré un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars (1,37 dollar par action) au deuxième trimestre pour un chiffre d’affaires de 22,7 milliards de dollars. Wall Street s’attendait à ce que la société publie au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 22,52 milliards de dollars et un bénéfice non-GAAP de 1,40 dollar par action.

Directeur de l’exploitation chez Dell Technologies, Jeff Clarke a attribué les bénéfices de l’entreprise au deuxième trimestre à une demande accrue dans les secteurs du gouvernement et de l’éducation, en déclarant:

« Au deuxième trimestre, nous avons constaté une force dans le secteur gouvernemental et dans l’éducation, avec des commandes en hausse de 16 et 24 pour cent, respectivement, alors que les parents, les enseignants et les districts scolaires se préparent à une nouvelle frontière dans l’apprentissage virtuel. »

Au cours du deuxième trimestre, les ordinateurs portables, les PC grand public et les systèmes de jeu de Dell ont tous enregistré une croissance à deux chiffres de leurs revenus, les revenus des consommateurs ayant augmenté de 18% tandis que les revenus commerciaux ont chuté de 11%.

Maintenant que les employés sont mieux équipés pour travailler à domicile et que les étudiants sont préparés pour l’apprentissage à distance, la question est de savoir si les fabricants de matériel informatique connaîtront une croissance similaire au trimestre prochain ou si les consommateurs et les entreprises retarderont la mise à niveau de leurs appareils maintenant que beaucoup l’ont déjà fait. pendant les premiers jours de la pandémie.

Via ZDNet