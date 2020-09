Avec l’arrivée de la pandémie COVID-19 et la migration vers le télétravail, de nombreuses entreprises saisissent le moment pour booster les lancements d’ordinateurs portables et de bureau. L’un d’eux est HP, qui a renouvelé sa série de postes de travail HP les adapter à la «nouvelle normalité».

La société a annoncé nouveaux ordinateurs de bureau et portables, le premier avec un facteur de forme plus petit qui leur permettent d’être facilement déplacés dans la maison. Selon HP, 40% des travailleurs doivent se déplacer dans la maison pour assister à des réunions toute la journée, réinventant l’idée de mobilité au bureau.

Nous ne savons pas si ce dernier est vrai, même si l’idée d’offrir un poste de travail de taille compacte est idéal pour les personnes vivant dans des espaces restreints.

HP Z2 Mini G5, la mini station de travail la plus puissante au monde

Dans les ordinateurs de bureau qui composent la série Z2 G5, le HP Z2 Mini G5, surnommée «la mini station de travail la plus puissante du monde» pour ceux qui utilisent la suite Adobe, les applications Autodesk telles que Maya ou 3DS Max ainsi que Solidworks.

En termes de spécifications, le HP Z2 Mini G5 peut être configuré avec des processeurs allant du Intel Core i3-10100 au Intel Xeon W-1290P 10e génération, GPU NVIDIA Quadro RTX 3000 o AMD Pro WX 3200, jusqu’à 64 Go de RAM DDR4-3200 et options de stockage avec SSD NVMe M.2 et TurboDrive PCIe.

L’offre de bureau est complétée par le HP Z2 G5, un ordinateur de conception mini-tour, et la tour Z2 G5 qui a un châssis plus conforme à ce que nous associons à une station de travail de bureau. Ce dernier est signalé comme le modèle le plus puissant axé sur les architectes, les designers et les monteurs vidéo. En termes de spécifications, ils offrent des configurations similaires au Z2 Mini G5, bien que dans les deux il soit possible de monter jusqu’à 128 Go de RAM et 4 slots PCIe sont proposés pour intégrer plus de GPU ou de disques durs.

HP a également présenté sa série d’ordinateurs portables ZBook Fury G7 dans des tailles d’écran de 15 et 17 pouces. Par rapport à la génération précédente Sont plus petits – 29% sur le modèle 17 « – et léger. Ces modèles intègrent une solution thermique appelée Z VaporForce qui garantit des performances maximales en utilisant simultanément le CPU et le GPU.

Les ordinateurs peuvent être configurés avec des processeurs Intel Xeon ou Core et diverses options de RAM et de stockage. Au cas où vous voudriez l’étendre il est possible de le mettre à niveau jusqu’à 128 Go de RAM et remplacez le disque dur par 2 SSD NVMe sans utiliser d’outils.

Finalement, le ZBook Power G7, la station de travail la plus abordable de HP conçu pour les étudiants. Cet ordinateur portable offre des configurations matérielles similaires avec des processeurs Intel Xeon ou Core i9, des GPU NVIDIA Quadro T2000, jusqu’à 64 Go de RAM et jusqu’à 4 To de stockage PCIe.

HP a confirmé que le nouveau portefeuille de la série Z sera disponible à l’automne en Espagne à un prix à confirmer. Il est à noter que ce sont des équipements pour les professionnels, donc le coût est plus élevé. Pour se faire une idée, le HP ZBook Fury G5 15 pouces est au prix de 1 572 euros, tandis que le modèle 17 pouces G6 coûte 4 839 euros.