HTC a fait ses débuts sur les téléphones 5G l’année dernière avec le HTC U20 5G, tout en ressuscitant à nouveau la série Desire sous forme de téléphone de milieu de gamme dans le HTC Desire 20 Pro. Six mois plus tard, le HTC Desire 21 Pro remporte le nom de famille et la connectivité 5G.

Le HTC Desire 21 Pro commence à gagner son premier nom de famille, Pro, intégrant certaines fonctionnalités premium, telles que affichage avec rafraîchissement à 90 Hz, et peut également se vanter d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh.

Fiche technique HTC Desire 21 Pro 5G

HTC Desire 21 Pro 5G

écran

Écran ACL de 6,7 po

Full HD +

90 Hz

Dimensions et poids

167,1 x 78,1 x 9,4 mm

205 g.

Processeur

Snapdragon 690

RAM

8 Go

Espace de rangement

128 Go

Micro SD

Caméra frontale

16 MP

Caméra arrière

48 MP f / 1,8

8 MP f / 2,2 UGA

2 MP f / 2,4 bokeh

Macro 2 MP f / 2.4

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide 18W

Système opératif

Android 10

Connectivité

5G

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.1

NFC

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Prix

350 euros pour changer

Le premier HTC Desire 5G

Le HTC Desire original de 2010 est un mobile légendaire et, bien que depuis lors, la marque taïwanaise ait lancé plusieurs dizaines de successeurs qui ne lui rendent pas justice, au moins le dernier prend le train en marche 5G. Le premier HTC Desire était HSPA, c’est-à-dire une version améliorée de la 3G.

La 5G vient de la main de Snapdragon 690 de Qualcomm, bien accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via une MicroSD. Il y a donc une augmentation de puissance par rapport au modèle précédent, qui comprenait un Snapdragon 665.

En ce qui concerne l’écran, nous avons un panneau LCD de 6,7 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Comme dans le HTC Desire 20 Pro, la caméra frontale est perforée sur l’écran, bien que cette fois la perforation soit centrée et non dans un coin.

Cette caméra frontale a une résolution de 16 mégapixels, tandis que derrière le jeu du modèle précédent se répète: Caméra quad 48 mégapixels, avec un grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un dernier capteur bokeh, également 2 mégapixels.

Le HTC Desire 21 Pro 5G a une autonomie pendant un certain temps, avec une capacité de 5000 mAh et prise en charge de Quick Charge 4.0+ à 18 W (Chargeur QC 3.0 dans la boîte). Il dispose d’une connectivité NFC et d’un lecteur d’empreintes digitales sur l’un des côtés.

Versions et prix du HTC Desire 21 Pro 5G

Le HTC Desire 21 Pro 5G a été annoncé à Taïwan, où il peut désormais être acheté en une seule version 8 + 128 Go en bleu et violet pour 11990 dollars taïwanais, environ 350 euros pour changer. Pour le moment, aucune nouvelle de sa distribution ailleurs.

