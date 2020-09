Un commentaire récent de Huawei sur HarmonyOS semble indiquer que le remplacement d’Android par Google pourrait bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité intéressante.

Huawei a confirmé que ses téléphones qui exécutent toujours une version Android dépourvue des services mobiles de Google pourront être mis à niveau vers le nouveau système d’exploitation.

C’est le type de fonctionnalité que Fuchsia devra prendre en charge: permettre aux propriétaires de téléphones Android de passer à la prochaine version du logiciel mobile de Google sans avoir à dépenser de l’argent pour du nouveau matériel.

L’interdiction par le gouvernement américain de Huawei, qui est sur le point de s’aggraver pour le conglomérat chinois, a contraint l’entreprise à créer sa propre saveur d’Android pour les marchés occidentaux. Huawei utilise Android comme système d’exploitation de base pour ses téléphones, mais ne peut utiliser aucune application Google en plus, ce qui est vraiment la magie d’Android. En conséquence, Huawei a dû créer sa propre boutique d’applications, ainsi que des alternatives d’applications pour tout ce que vous vous attendez à trouver ou à installer sur un téléphone Android. Il n’y a pas de recherche, Gmail, Maps ou YouTube sur les téléphones Huawei, et vous devrez télécharger des alternatives à la place. Mais avoir les services mobiles Huawei sur Android n’est qu’une solution temporaire à un énorme problème.

Huawei commencera à remplacer Android dès l’année prochaine, HarmonyOS 2.0 prenant en charge les smartphones à la fin de 2020. Cela peut être considéré comme une défaite pour Google, car c’est le cas. Huawei a vendu des centaines de millions de téléphones exécutant des applications Google en dehors de la Chine avant l’interdiction. Une fois qu’HarmonyOS deviendra le système d’exploitation par défaut de Huawei, Google risque de perdre une partie de l’argent publicitaire provenant de ces téléphones. Mais Google s’est lancé dans son opération pour remplacer Android par quelque chose de mieux: Fuchsia. Et Huawei vient de confirmer ce qui pourrait s’avérer être l’une de ses principales caractéristiques.

Les fans d’Android connaissent déjà ce nom. Nous l’avons vu dans des fuites et des rumeurs pendant des années avant que Google ne confirme finalement son existence. Fuchsia est le système d’exploitation qui résoudra les pires problèmes d’Android.

Tout d’abord, Fuchsia éliminera la fragmentation, donnant à Google la même liberté sur les mises à jour qu’Apple a avec iOS. Deuxièmement, le système d’exploitation fonctionnera sur divers appareils, quelle que soit la taille de l’écran ou si l’appareil dispose d’un écran pour commencer. Cela permettrait à Google d’offrir de meilleures expériences sur tablette et ordinateur portable avec Fuchsia qu’avec Android et Chrome. En outre, Google permettra aux développeurs de coder plus facilement des applications pour plusieurs plates-formes via le SDK Flutter, qui est déjà disponible. Et Fuchsia aura de meilleures fonctionnalités de confidentialité et de sécurité en place qui seront disponibles pour tous les utilisateurs en même temps. Dans l’état actuel des choses, les fonctionnalités de confidentialité améliorées d’Android 10 et d’Android 11 ne sont disponibles que sur les appareils pouvant obtenir ces mises à jour logicielles.

Du moins, c’est ce que nous avons appris des rapports précédents – et rien ne garantit que les plans de Google ne changeront pas. Ce qui est clair, c’est que Google n’a pas arrêté de développer Fuchsia, et il viendra un moment où il n’y aura pas de nouvelle génération d’Android. Fuchsia prendra le relais. Toutes les applications Android existantes fonctionneront également sur Fuchsia, donc la transition vers le système d’exploitation suivant ne devrait pas être un problème.

Mais il y a un aspect passionnant de Fuchsia que je n’avais pas envisagé auparavant. Lorsque les premiers appareils Fuchsia seront lancés, les combinés Android existants seront bloqués sur la dernière version d’Android à ce moment-là. Cela pourrait être un énorme problème pour les acheteurs d’Android qui viennent d’acheter le dernier téléphone Galaxy S ou Pixel. Ils n’obtiendraient pas les trois ans de mises à jour Android garanties à moins que Google ne prévoie de prendre en charge une transition transparente d’Android vers Fuchsia sur certains téléphones. De cette façon, vous n’aurez pas à vous soucier de la désuétude de votre téléphone coûteux lors du lancement de Fuchsia.

HarmonyOS fonctionnera sur une variété d’appareils, s’adaptant automatiquement à n’importe quel type d’écran pour offrir la même expérience utilisateur. Source de l’image: Huawei

Android et Fuchsia coexisteront pendant plusieurs années. Mais Google devrait permettre aux téléphones Android dotés de matériel compatible avec Fuchsia de passer au nouveau système d’exploitation. Tout cela n’est que spéculation, car Google est loin d’être prêt à confirmer Fuchsia pour les smartphones. Mais c’est là que les récents commentaires de Huawei entrent en jeu.

HarmonyOS se comportera comme Fuchsia – enfin, d’après ce que les rumeurs sur Fuchsia ont révélé. Le système d’exploitation Huawei prendra en charge une variété d’appareils, des smartphones et tablettes aux appareils portables, téléviseurs et systèmes de voiture. L’interface utilisateur s’adaptera à la taille d’écran disponible, et les appareils exécuteront la même suite d’applications.

Huawei a déclaré à l’Autorité Android que les téléphones Huawei exécutant EMUI 11 pourront être mis à niveau vers HarmonyOS si les utilisateurs souhaitent suivre une telle voie de mise à niveau. «Les appareils exécutant la nouvelle technologie distribuée EMUI 11 seront éligibles à une mise à niveau vers Harmony OS à l’avenir», a déclaré un porte-parole de Huawei.

EMUI 11 est la version d’Android de Huawei qui fonctionnera sous Android 11 à l’avenir. EMUI 11 a également été dévoilé lors de la conférence des développeurs de Huawei plus tôt cette semaine, juste après que Huawei a présenté HarmonyOS. Il est tout à fait logique que Huawei autorise cette mise à niveau d’Android vers Harmony sur ses appareils pour la même raison que Google doit prendre en charge la transition Android vers Fuchsia. Imaginez acheter le dernier modèle Huawei P Pro exécutant la dernière version d’Android avec EMUI et HMS de Huawei en plus, pour découvrir qu’il n’y aura pas de prochaine version d’Android. Dans un tel cas, un chemin de mise à niveau HarmonyOS serait nécessaire. Sans oublier que Huawei a une raison supplémentaire de prendre en charge ce type de mise à niveau, réduisant sa dépendance à Google.

Il n’y a aucune raison de se passionner pour Fuchsia sur les téléphones tant que Google ne fait pas le saut. Mais il ne faudra pas longtemps avant que Google corrige ses problèmes Android.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.