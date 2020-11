Huawei a déclaré il y a quelques jours que la vente d’Honor était toujours du côté des “rumeurs”, mais il nous a fallu quelques jours pour confirmer ce qu’était un secret de polichinelle … Honor est désormais indépendant!

Et à la fin, cette maxime selon laquelle lorsque la rivière sonne, l’eau se réalise, puisque la grande nouvelle de la semaine dernière, qui, selon Huawei, n’était qu’une “rumeur anticipée”, est maintenant officiellement confirmée: Honor n’appartient plus à Huawei et est un cabinet indépendant sous l’égide de Zhixin New Information Technology Co. Ltd.

Comme nous sommes très méfiants et que nous apprenons certainement déjà à connaître l’industrie, nous avons également fait une radiographie de l’accord de vente d’honneur ce week-end, qui vient d’être confirmé en Chine et est déjà publié dans divers médias, de GizmoChina à la communauté des développeurs xda, où la plupart des problèmes les plus importants de la scène Android.

En quelques jours, il nous a fallu pour découvrir officiellement que Le nouveau propriétaire d’Honor est ce consortium de plus de 30 agents dirigé par Digital China Group Co. Ltd. et le gouvernement de la ville de Shenzhen., berceau et base d’opérations de Huawei et Honor, qui sont réalisés avec la signature spin-off pour pouvoir fonctionner sans limites sur le marché mobile après les problèmes de Huawei avec l’administration américaine, qui commencent également à s’estomper avec de nombreux fabricants de composants obtenant des licences pour négocier avec Huawei.

Honor n’appartient plus à Huawei, la société dérivée du géant chinois entame un nouveau voyage indépendant sous l’égide de Zhixin New Information Technology Co. Ltd. et sans les liens ou les vetos du gouvernement des États-Unis, à la suite d’un accord qui serait d’environ 15 milliards de dollars et qui comprend toute la technologie et les actifs détenus par Honor.

En tout cas, l’accord était déjà bien avancé et Huawei n’a pas fait marche arrière, depuis la vente semble gagnant-gagnant pour les deux parties, d’une part Zhixin New Information Technology Co. Ltd. acquiert «tous les actifs commerciaux liés à la marque Honor» et devient une marque reconnue qui opère déjà à l’international, et d’autre part Huawei gagne de l’argent avec sa société dérivée pour un prix qui n’a pas transpiré, mais qui apparemment serait d’environ 15200 millions de dollars, quelque chose comme environ 12 800 millions d’euros.

Cet accord inclut en fait le service recherche et développement, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la majorité des 7000 employés d’Honor et toutes les technologies appartenant à l’entreprise, ainsi que certains hauts dirigeants de Huawei se joignent désormais au nouveau projet de Honor en tant que fabricant indépendant. Zhao Ming, Président d’honneur au sein de Huawei, est déjà directeur exécutif de la nouvelle entreprise.

En outre, il est établi dans l’accord que “une fois l’acquisition réalisée, Huawei n’aura plus d’actions dans la nouvelle société Honor”, ce qui assure effectivement qu’Honneur fonctionnera à cent pour cent en tant que marque indépendante loin de son ancienne matrice, évitant d’un seul coup tout soupçon qui pourrait lui apporter des problèmes avec les gouvernements occidentaux.

La marque assure pour sa part que les opérations de l’entreprise resteront totalement stables et sans incident pour leurs clients actuels, qui continueront à profiter de leurs terminaux et de leurs services après-vente sans aucun problème, aussi bien pour les anciens que pour les nouveaux appareils lancés désormais, et avec disponibilité des pièces détachées pour les réparations même dans les composants d’origine Huawei.

Sans doute, Il sera intéressant de voir de quoi Honor est capable maintenant qu’elle peut penser seule, parce que leurs smartphones avaient certainement été parmi les plus attrayants du catalogue Android ces dernières années, en s’inspirant toujours de l’inspiration de Huawei, mais avec des idées rafraîchissantes et une approche beaucoup plus décontractée.

