Les rumeurs de vente d’Honor par Huawei sont de retour avec force, bien que cette fois-ci avec suffisamment de signes de réalisation: selon l’agence de presse ., Huawei aurait accepté de vendre sa deuxième marque d’appareils à un consortium chinois formé par le gouvernement de Shenzhen, la ville natale de Huawei, et Digital China, son principal distributeur.

Après presque un an et demi depuis que le veto des États-Unis sur les logiciels et le matériel américains s’est matérialisé, et avec un impact si brutal sur l’entreprise qu’elle l’a fait tomber des premières positions dans les veines des smartphones, Huawei fait face à l’avenir en mettant tout l’effort pour développer son propre écosystème. Vos propres services mobiles, votre système d’exploitation et même vos processeurs, c’est un projet à long terme qui nécessite un investissement important. Et cela pourrait être la raison de la fuite de la vente d’Honor, sa deuxième marque d’appareils dans le monde.

L’honneur resterait entre les mains des Chinois

Il faut bien préciser que la vente d’Honor n’est confirmée ni par Honor lui-même (la marque a répondu qu’elle n’allait pas commenter) ni par Huawei, donc nous prendrons les informations avec prudence en l’absence de confirmation officielle. Même ainsi, les sources de ., qui ont exclusivement confirmé la nouvelle, sont suffisamment fiables pour prendre en compte la vente. Et ils matérialiseraient une fuite précédente, également de ..

Avec la vente d’Honor, Huawei n’aurait pas l’intention d’éviter le veto américain puisque, du moins en principe, la marque resterait entre les mains des Chinois. Plus précisément, . confirme la vente à un consortium dirigé par le Gouvernement de Shenzhen, la ville où Huawei est né et où il est également basé, et Chine numérique, l’entreprise qui distribue les appareils de la marque.

La principale motivation de la vente serait d’obtenir des liquidités. La transaction serait réalisée en espèces pour un total filtré de 100 millions de yuans, soit près de 13 millions d’euros. L’honneur resterait entre les mains du gouvernement de Shenzhen et de la Chine numérique avec un pourcentage d’environ 10 à 15% de l’entreprise pour chacun. Le reste serait réparti entre différents fonds d’investissement qui constitueraient le consortium chinois final.

Le consortium chinois que Huawei acquerra sera composé de différents fonds d’investissement en dehors du gouvernement de Shenzhen et de la Chine numérique.

En principe Honor maintiendrait la structure financière, son catalogue de produits, distribution mondiale, innovation et aussi travailleurs. Vraisemblablement, cela ne contournerait pas les restrictions matérielles et logicielles imposées par les États-Unis, mais ils pourraient le faire car Honor n’est pas entre les mains de Huawei. Il faudra également prêter attention aux relations entre la Chine et les États-Unis une fois que le changement de gouvernement du pays nord-américain sera effectif.

Via | .

