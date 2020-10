En septembre, Huawei a officiellement présenté EMUI 11, la dernière version de sa couche de personnalisation basée sur Android 10. Ce même jour, le programme bêta pour EMUI 11 a commencé dans six terminaux, bien que les plans de mise à jour vont plus loin. Huawei a mis à jour sa feuille de route sur quels modèles recevront EMUI 11 et à quelle date approximative.

Comme d’habitude dans ces cas, les dates sont centrées sur le marché chinois, bien qu’elles servent d’orientation sur ce qui pourrait se passer dans d’autres régions. En tout, 37 téléphones et tablettes Huawei et Honor seront mis à jour vers EMUI 11 avant la fin de l’année.

Téléphones qui seront mis à jour vers EMUI 11

Huawei a publié une liste mise à jour sur l’état de la mise à jour vers EMUI 11 des téléphones et tablettes Huawei et Honor. Au total, il y a 37 appareils, dont certains ils ont déjà une version bêta publique et d’autres qui le recevront dans les mois à venir.

En tout, 12 appareils ont déjà une version bêta public ou fermé de EMUI 11, après que la société l’a publié à la fin de ce mois d’octobre. Ce sont les téléphones Huawei et Honor suivants

Bêta fermée à partir du 21 octobre

Bêta publique du 26 octobre

Bêta publique du 28 octobre

La grande majorité des téléphones Huawei et Honor qui seront mis à jour vers EMUI 11 devraient recevoir le version bêta le mois prochain, en novembre 2020. Huawei fait la distinction entre certains qui le recevront en novembre, ceux qui le feront au milieu du mois et ceux qui le feront presque en décembre.

Bêta en novembre 2020

Bêta mi-novembre

Version finale pour novembre

À quelques exceptions près, la façon de s’inscrire à ces versions bêta est centralisée via l’application bêta de Huawei, qui facilite l’installation comme n’importe quel autre OTA et sans avoir besoin de flasher manuellement ou quoi que ce soit de similaire.

