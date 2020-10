Si la charge rapide 66W du Huawei Mate40 Pro semblait déjà folle, Huawei veut à nouveau surprendre le monde avec un nouvelle technologie de charge rapideprobablement le plus fou en termes de vitesse et de puissance que nous ayons vu jusqu’à présent.

Et c’est que comme indiqué dans Huawei Central, Huawei semble déjà avoir son technologie de charge rapide jusqu’à 200W pour les mobiles. Du moins, c’est ce que Richard Yu a indiqué dans la présentation du Mate40 qui s’est tenue en Chine ce 30 octobre.

Avec lui, Huawei promet rechargez nos appareils en seulement 10 minutes. Une avancée impressionnante, même si l’on considère qu’aujourd’hui Huawei propose déjà l’option de chargez vos mobiles de la série Mate40 en un peu plus d’une demi-heure via câble avec sa charge rapide de 66W.

Savoir plus: Charge rapide, méga guide: qu’est-ce que c’est, comment ça marche, types et mobiles qui l’ont

La charge ultra-rapide de Huawei est prête, mais elle ne sera pas incluse dans les mobiles pour le moment

Mais il y a de “mauvaises” nouvelles: Huawei a décidé de ne pas inclure cette technologie dans aucun de ses mobiles pour le moment, puisque l’entreprise affirme que ce système est plus orienté pour être utilisé avec batteries de capacité beaucoup plus élevée, et pas avec des batteries relativement petites de 4000 ou 5000 mAh comme celles que l’on trouve dans les terminaux de la marque.

Par conséquent, ils soulignent que Technologie de charge rapide de 66 W qui est aujourd’hui utilisé dans les terminaux de référence de la marque est le plus approprié à utiliser sur les mobiles. De plus, Yu a précisé que le chargeur sera toujours inclus dans la boîte avec vos mobiles, et que les consommateurs ne seront donc pas obligés d’en acheter un séparément comme ils le font avec d’autres terminaux.

