Pour tous les geeks de la technologie, le Boutique Huawei Chili a lancé sa campagne Hora Cero, une semaine pleine de promotions et de réductions sur différents produits. Entre le 1er et le 6 novembre, la marque bénéficiera de remises allant jusqu’à 50% sur les meilleurs appareils.

Pour accéder à ces offres, il vous suffit de vous rendre sur le site Web de la boutique en ligne à l’adresse http://shop.huawei.com/cl et de rechercher votre équipe préférée. Le meilleur est que Huawei offre la possibilité d’acheter jusqu’à 12 versements sans intérêt et la livraison gratuite dans tout le Chili.

Si vous cherchez à changer de smartphone ou à acheter les dernières versions de dispositifs portables, d’ordinateurs, de tablettes et d’accessoires, cela peut être votre meilleure opportunité. Il faut juste être très attentif, car, en plus des réductions, la marque proposera chaque jour des coupons et une offre surprise différente. Si vous souhaitez en savoir plus, voici un résumé de ce que Boutique Huawei Chili a pour vous.

Smartphones

Pendant ces jours, plusieurs smartphones Huawei seront à des prix incontournables. Tel est le cas des équipes de la Série Y, qui bénéficieront d’une remise allant jusqu’à 30%. En outre, le Série P40 il aura également des promotions. Par exemple, lui P40 Pro sera disponible à 849 990 $ (prix de référence de 949 990 $), mais si vous entrez votre session dans le Boutique Huawei Chili Vous pouvez télécharger un coupon pour un rabais supplémentaire de 20 000 $. Et ce n’est pas tout, puisque pour l’achat de cet équipement, et rien que pour cette semaine, vous pouvez également prendre un haut-parleur HUAWEI Sound X Cadeau.

Des cahiers

La ligne HUAWEI MateBook se distingue par ses performances et son design incroyables, et cette semaine, il le fera également pour ses prix réduits. Tous les ordinateurs portables de la marque seront en promotion. En ce sens, le HUAWEI MateBook 13, avec un processeur Intel, sera disponible à 719 990 $ (prix de référence de 899 990 $).

Comprimés

Si vous avez besoin de renouveler votre tablette, cela peut être une formidable opportunité. Au cours de cette période, HUAWEI MatePad Pro sera au prix de 569990 $ (prix de référence de 649990 $) et le MatePad 10.4 Il coûtera 309 990 $ (prix de référence de 369 990 $). La meilleure chose à faire est que vous pouvez appliquer un coupon pour une remise supplémentaire de 20 000 $ aux deux.

D’autres produits

Des équipements tels que des montres et des écouteurs seront également à des prix promotionnels. Par exemple, lui Montre HUAWEI GT 2 sera réduit de 35% et l’orange comprend un bracelet noir supplémentaire, tandis que le Montre HUAWEI GT 2e aura une remise de plus de 25%. Attention, ce ne sont pas les seules montres qui seront en promotion, car si vous entrez sur le site Web du Boutique Huawei Chili vous pouvez télécharger un coupon de 10 000 $ sur le nouveau Montre HUAWEI Fit, produit qui vient également avec Casque AM61 Cadeau.

Dans le cas des appareils audio, les FreeBuds 3i seront disponibles avec une réduction de 20%, tandis que le HUAWEI Sound X aura un prix spécial avec une réduction de près de 30%.

De nouvelles offres chaque jour

Huawei a en outre informé que chaque jour, il lancera une offre différente. Il faut juste être très attentif aux canaux officiels de la marque, car les appareils comme les nouveaux Regarder GT 2 Pro ou le récemment publié FreeLace Pro ils bénéficieront de remises sans précédent. Pour l’instant, on peut vous dire que ce lundi, le HUAWEI Nova 5t ce sera la première équipe à avoir un prix surprise. Vous devez vous dépêcher car ces offres rapides ne seront disponibles que pendant 24 heures.

Si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles qui Huawei a pendant ces jours, nous vous suggérons d’entrer sur leur site Web et de vous inscrire. Chaque jour, vous pouvez jouer et attraper des coupons jusqu’à 50 000 $ de réduction supplémentaire. Vous trouverez sans aucun doute l’appareil parfait à un prix incontournable.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter https://mshop.huawei.com/

