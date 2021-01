L’entreprise tend la main à d’autres «sociétés sœurs» qui souffrent du même problème restrictif.

Écrit par María Veiga chez Huawei

Le partage est vivant et c’est ainsi que Huawei le comprend, du moins c’est ce qu’il semble en termes de restrictions américaines sur les entreprises chinoises. L’entreprise a subi le coup dur de ne pas pouvoir utiliser les services Google créer votre propre système d’exploitation, HarmonyOS, et maintenant le géant de la technologie veut le fournir à d’autres entreprises de la région ils souffrent du même problème.

Richard Yu, PDG de Huawei, a déclaré dans un communiqué que Les fabricants chinois de smartphones rencontrent des difficultés pour utiliser les services mobiles de Google ils recevront de l’aide de Huawei. Cette “aide” n’est autre que la possibilité de utiliser HarmomnyOS comme système d’exploitation sur d’autres téléphones non-Huawei, éliminant ainsi le recours à la technologie américaine.

Une restriction qui a conduit à de grandes avancées

Cela a commencé par un dicton et en voici un autre: il n’y a pas de mal qui ne vient pas. Huawei a profité d’une grave crise pour parier sur l’innovation et ses propres produits. Le résultat, on le sait déjà: la naissance d’un système d’exploitation natif. Mais pas seulement ça. La société asiatique a lancé ces derniers mois votre moteur de recherche, Recherche de pétales, et aussi un plate-forme cartographique, Cartes de pétales.

Tout cela suppose un clair déclaration d’intention de se battre face à face avec Google. Évidemment, pour le moment dans cette bataille, il n’y a pas de couleur, mais nous avons déjà vu la chute de tours beaucoup plus hautes.

En plus d’offrir HarmonyOS à d’autres fabricants chinois de smartphones, Huawei prévoit également de mettre à niveau tous vos téléphones déjà commercialisés vers HarmonyOS, bien que ce soit pour l’instant plus une intention qu’une réalité. L’objectif est que les utilisateurs qui possèdent déjà un téléphone de la marque Découvrez ce que le système d’exploitation de la marque peut offrir. Vraiment, il faut être très sûr de soi et des possibilités de ce qui a été créé pour se placer dans une position aussi directe que celle-ci.

