Non seulement Amazon et AliExpress proposent des offres intéressantes.

Ce Black Friday est frénétique, les offres n’arrêtent pas de se produire sur tout le réseau. El Corte Inglés est l’un des magasins physiques espagnols avec le plus grand nombre d’acheteurs au cours de l’année et, surtout, à ces dates. Son site Web et sa nouvelle application ont fait augmenter les ventes via le système en ligne de manière notable, et ce Black Friday ‘les serveurs vont planter’.

Toutes les marques ont décidé Jetez la maison par la fenêtre Et aujourd’hui plus que jamais, ils ont commencé à encourager tous ceux qui souhaitent renouveler leur mobile, leur télévision, leurs écouteurs ou leur tablette, entre autres, avec d’énormes réductions. Nous vous laissons une pincée de tout ce qui se passe dans El Corte Inglés en ce Black Friday 2020.

Bons rabais à El Corte Inglés pour le Black Friday

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: une tablette présentée comme l’alternative à l’iPad d’Apple lui-même. C’est un appareil avec un panneau 10,4 pouces avec résolution Full HD +, une énorme batterie de 7 040 mAh et avec une puissance que nous offre l’Exynos 9611. De plus, avec son 4 Go de RAM, ses 128 Go de mémoire interne (extensible), Son de la main AKG, Connexion Jack 3,5 mm et Android 10 Q par drapeau, nous avons une tablette parfaite pour une grande partie du public et pour très peu d’argent aujourd’hui. Acheter à El Corte Ingles: Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4 + 128 GoAirPods V2: tous les écouteurs sans fil sont nés du reflet de ces Apple AirPod. Sa deuxième version améliore la qualité de la batterie et du son, tout en mettant davantage l’accent sur l’intégration avec Siri. Offre AirPods V2 jusqu’à 5 heures d’autonomie sur une seule charge, ou 24 heures avec l’étui de charge. Sa nouvelle puce Apple H1 aide capteurs et accéléromètres pour fonctionner correctement et au bon moment. Acheter à El Corte Ingles: Apple AirPods V2Samsung QLED 55 ″: cette smart TV surprend par son design, ses finitions, ses qualité de l’image et sa commande. C’est une télévision avec une résolution 4K, technologie HDR 10+, amplificateur de voix actif, capacité multivue et l’une des meilleures constructions du marché. Nous pouvons installer toutes sortes d’applications disponibles dans les magasins d’applications, et profiter de sa connectivité WiFi, Bluetooth, Ethernet et de ses connexions: 4 HDMI, 2 USB et optique. C’est un téléviseur à très faible consommation, grâce à Image adaptative qui régule l’intensité luminosité en fonction de l’éclairage ambiant. Acheter à El Corte Ingles: Samsung QE55Q75TSamsung Galaxy A31: l’un des mobiles milieu de gamme de Samsung qui fait son entrée parmi les best-sellers de ce 2020. Nous parlons d’un smartphone avec un Panneau de 6,4 pouces, avec résolution Full HD + et technologie Super Amoled. De plus, sa puissance est donnée par l’Helio P65 et ses 4 Go de RAM. Et, comme si cela ne suffisait pas, son quadruple Caméra arrière de 48, 8, 5 et 5 mégapixels, sa connectivité NFC, prise jack 3,5 mm et son énorme Batterie de 5000 mAh avec une charge rapide, ils effectuent un achat plus que recommandé. Acheter à El Corte Ingles: Samsung Galaxy A31 4 + 64 GoXiaomi Mi 10T Pro: l’un des meilleurs terminaux Android sur le marché actuel est Xiaomi. Ce Mi 10T Pro arrive chargé de puissance, de beauté et d’un appareil photo qui vous fait tomber amoureux. Son processeur est le Snapdragon 865, qu’ils accompagnent 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de base (extensible), et un panneau de 6,67 pouces avec résolution Full HD + et Taux de rafraîchissement de 144 Hz. De plus, sa batterie est d’une grande autonomie avec son 5000 mAh et charge ultra rapide. Et n’oublions pas sa triple caméra de 108, 13 et 5 mégapixels signée Samsung et Omnivision. Un autre niveau avec 100 € de réduction. Acheter à El Corte Ingles: Xiaomi Mi 10T Pro 8 + 128 GoHuawei Band 4: ce bracelet d’activité est plus complet qu’il n’y paraît. Il a un panneau de 0,96 pouces avec surveillance continue du sommeil et de la fréquence cardiaque. De plus, avec son GPS intégré et sa résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM, en font un concurrent très fort du Mi Band 5 ou du Amazfit Band 5. Il est très léger, vous ne remarquerez même pas que vous le portez. Ça peut être un cadeau pour cette personne qui fait du sport ou qui a besoin de suivre son activité quotidienne. Acheter à El Corte Ingles: Huawei Band 4Amazfit T-Rex: c’est l’une des smartwatches les plus résistantes du marché et elle provient d’Amazfit, une firme chinoise qui sait très bien fabriquer ce type de gadgets. Cet Amazfit T-Rex est une bête pour votre poignet avec un Écran Amoled de 1,3 pouces et une résolution 360 x 360. Il dispose d’une connectivité Bluetooth 5.0 basse consommation, son poids n’est que de 58 grammes et sa batterie nous offrira jusqu’à 20 jours d’autonomie. A la résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur et il a toutes sortes de capteurs: Double GPS, fréquence cardiaque, 14 modes sportifs intégrés… Un dernier. Acheter à El Corte Ingles: Amazfit T-Rex

Continuez à profiter des meilleures offres de ce Black Friday 2020 avec nos compilations et nos bonnes affaires en continu.

Savoir plus: Black Friday 2020: ce sont les meilleures offres en technologie