Une mise à jour sur un téléphone mobile de plus de deux ans n’est pas moins appréciée.

Les Huawei P20 ont été d’excellents terminaux depuis leur lancement sur le marché, provoquant un très bon sentiment parmi ses utilisateurs et devenant une option à considérer sérieusement en 2018, date à laquelle ils sont arrivés entre nos mains.

Eh bien, plus de deux ans après son lancement, les utilisateurs de Huawei P20 et P20 Lite recevront une mise à jour qui apportera des améliorations en termes de stabilisation du système dans certains scénarios afin que les téléphones aient un des performances plus optimales.

Savoir plus: Les Huawei P20 sont enfin mis à jour vers EMUI 10 en dehors de la Chine

Un gros absent dans cette mise à jour

Le fait que les téléphones d’il y a des années continuent de recevoir des mises à jour est toujours une raison de joie, comme cela s’est produit lorsque Huawei a finalement publié la mise à jour EMUI 10 pour les P20 hors de Chine en avril de cette année.

Le fait est que la mise à jour dont nous parlons dans cet article pour les Huawei P20 et P20 Lite est livrée avec une absence très notable:n’inclut pas le correctif de sécurité. Ainsi, il s’agit simplement d’une amélioration de la stabilisation du système, de sorte que la “joie” que les utilisateurs devraient ressentir est définitivement la moitié.

Savoir plus: Huawei et Honor se tiennent à jour avec Android et reçoivent les correctifs de novembre

Par contre, indiquez que si vous êtes propriétaire d’un de ces deux terminaux et vous n’avez pas reçu la mise à jour mentionnée sur votre smartphone, ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas que cela prendra 5 mois de plus qu’en Asie comme cela s’est produit avec la mise en œuvre de la version EMUI 10 dans le reste du monde, mais son arrivée est progressive et lente.

Alors, calmez-vous, cela arrivera, nous vous demandons seulement (ou ils vous demandent plutôt de Huawei), que vous avez un peu plus de patience.