Nous savons déjà quand EMUI 11 arrivera sur ces 14 appareils Huawei en Espagne.

Nous savions depuis quelques semaines que Huawei avait prévu de porter EMUI 11 à un total de 37 des mobiles qui composent son catalogue. Et aujourd’hui, nous savons déjà quand ils seront mis à jour certains des modèles de terminaux de l’entreprise.

Cela a été confirmé par la société elle-même dans un communiqué de presse, dans lequel elle précise qu’un total de 14 de leurs mobiles commencent à recevoir EMUI 11 avec toutes ses actualités à partir de la mi-décembre prochain.

Les mobiles dans lesquels EMUI 11 peut être installé à partir de décembre

Huawei lui-même indique que le déploiement d’EMUI 11 se déroulera en deux phases. Dans le premier, quatre appareils au total seront mis à jour: le Huawei P40, le Huawei P40 Pro et le Huawei P40 Pro +, ainsi que le Huawei Mate 30 Pro lancé fin 2019.

Tous vont commencer à recevoir la nouvelle version d’EMUI, basé sur Android 10, à partir de mi-décembre prochain.

Le reste des modèles sont Huawei Mate Xs, Huawei P30, Huawei P30 Pro et P30 Pro New Edition, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 Pro et Huawei Mate 20. Pour le voir de manière plus claire, voici une liste organisée en fonction des dates de mise à jour estimées:

Les téléphones Huawei qui passeront à EMUI 11 en décembre:

Huawei P40Huawei P40 ProHuawei P40 Pro +Huawei Mate 30 Pro

Les téléphones Huawei qui passeront à EMUI 11 au premier trimestre 2021:

**** Huawei Mate Xs **Huawei P30Huawei P30 ProP30 Pro nouvelle éditionHuawei Mate 20 XHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20Tous les appareils recevront la mise à jour via OTA en temps voulu et incluront de nouvelles fonctionnalités telles que le mode intelligent «Always on Display», une fonction multi-fenêtres améliorée pour tirer encore plus parti du multitâche et d’autres innovations opérationnelles et fonctionnelles. interface que nous avons pu tester plus en détail dans notre test du Huawei Mate 40 Pro.