Les podcasts arrivent chez Huawei avec leur propre section dans le fil d’actualité, l’espace actuellement offert par le navigateur et l’assistant de la marque sur leurs appareils. Huawei sélectionne différents podcasts quotidiens et vous permet de les écouter sans télécharger d’applications.

Le développement de son écosystème favorise l’expérience de ses utilisateurs: en plus d’intégrer ses propres applications et services mobiles, Huawei a amélioré cet environnement pour l’assimiler à une concurrence directe. Compléter tout ce qui laisse le vide dans Google est une priorité, c’est pourquoi la société opte pour des applications telles que Petal Search, les cartes de Petal Maps et pour inclure des podcasts dans son propre Discover. Vous ne savez pas quoi écouter? Le navigateur Huawei le suggère.

Podcasts quotidiens directement dans le navigateur

L’engagement envers le format podcast est mondial: la plupart des entreprises liées à Internet ont inclus des programmes audio dans leur catalogue. Spotify, Amazon, Google propose des podcasts avec leur propre application et depuis le moteur de recherche … ET Huawei a inclus une fonctionnalité similaire dans son fil d’actualité, celui qui apparaît dans le navigateur et dans son assistant.

Les podcasts atteignent les appareils Huawei grâce à sa section d’actualités (comme Google Discover). Le fabricant a activé un nouvel onglet dans le flux à côté de “Tendances” et “Vidéo”: dans la zone “Podcasts” Huawei fait une sélection de programmes qui atteint 250 diffusions quotidiennes. Ces programmes sont listés verticalement, ils permettent d’écouter l’audio simplement en entrant les nouvelles, le flux offre des informations sur la chaîne ainsi que sur le programme spécifique et ajuste l’ordre des podcasts en fonction des intérêts de l’utilisateur. Les podcasts peuvent également être mis en signet (comme toutes les autres actualités du fil) et partagés.

Bien que les podcasts aient atteint le navigateur de Huawei, ils ont encore quelques limitations. Le plus important est que les chaînes ne peuvent pas être abonnéesL’écoute de nouvelles émissions n’est possible que si le fil sélectionne à nouveau les nouvelles pour qu’elles apparaissent sur la couverture (ou apparaissent dans le contenu associé). Les podcasts ne peuvent pas non plus être recherchés, vous devez donc vous contenter de la sélection quotidienne de Huawei.

Pour écouter des podcasts vous devez avoir le navigateur Huawei ou son assistant personnel. Ils doivent avoir les actualités actives pour que le fil apparaisse.

Partagez Huawei ouvre la voie avec Google en ajoutant une section podcasts à votre navigateur