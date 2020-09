Huawei est Voicewise donner vie à une collaboration qui vise à exploiter des technologies de pointe dans le but de créer une application capable de diagnostiquer Covid-19 directement via smartphone. L’idée de la société chinoise et Voicewise, une start-up de l’Université de Rome Tor Vergata, repose sur un projet déjà démarré en 2009 selon lequel la voix de chacun varie en présence de maladies. Par conséquent, grâce à l’analyse de la voix des patients, à l’aide de systèmes d’intelligence artificielle, il pourrait également être possible de diagnostiquer Covid-19.

Huawei et Voicewise utilisent l’intelligence artificielle pour diagnostiquer Covid-19 à partir de la voix!

A la base du projet des deux sociétés se trouve ce que pensait le professeur Giovanni Saggio – déclare Huawei – qui avait déjà lancé en 2009 une initiative dont le but était d’exploiter des algorithmes intelligence artificielle capable d’analyser des échantillons vocaux dans le but de les utiliser pour diagnostiquer la présence de maladies. Grâce à un processus d’enregistrement, de catalogage et d’analyse à distance d’échantillons de voix de patients, nous essayons maintenant de rendre possible la Diagnostic de Covid-19.

Huawei profite donc de l’opportunité portée par l’idée qu’une telle initiative peut offrir la possibilité de diagnostiquer via smartphone et offre à la société Voicewise toutes les technologies nécessaires pour procéder à l’expérimentation. L’intention est d’obtenir un diagnostic aussi détaillé que possible détecter également la gravité de la maladie.

Les études ne sont pas encore terminées, les deux sociétés tentent actuellement de comprendre quels sont les effets de Covid-19 sur la voix des patients affectés.